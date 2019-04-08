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Ані Лорак приписали роман з новим кавалером: усі подробиці

STYLERПерсони    08.04.2019 - 11:21
Ані Лорак приписали роман з новим кавалером: усі подробиці
Ані Лорак приписали роман з новим кавалером (фото: колаж РБК-Україна)

Ані Лорак запідозрили у відносинах з відомим співаком

Ані Лорак, яка нещодавно покинула Росію і відправилася в США, приписують роман із російським співаком Філіпом Кіркоровим. Подібні припущення вибудовують шанувальники виконавиці під опублікованим відео в Instagram.

Фанати вважають, що Ані Лорак поїхала не просто так, а на побачення, оскільки ніяких концертів в Америці у артистки заплановано не було. "Love in the air", - лаконічно підписала ролик артистка.

До речі, практично одразу після того, як пост був опублікований, його прокоментував Філіп Кіркоров, що викликало певні підозри. "Miss you, my love", - написав виконавець.

Підписники не роблять поспішних висновків, адже є ймовірність, що це виключно дружній жест, який нічого більшого під собою не передбачає.

До речі, під фото фани знову відзначили, що любов Лорак до "уколів краси" помітно зіпсувала зовнішність співачки:

  • Змінилася до невпізнання.
  • Ну і хода...
  • Награно
  • Клишонога

Нагадаємо, що Ані Лорак та Сергія Лазарєва давно підозрюють у романі. Будь-які знімки, що проливають хоч трохи світла на особисте життя співаків, шанувальники розцінюють як натяк на те, що артисти дійсно разом. Нещодавно Лазарєв заінтригував мережу відвертим знімком у ліжку, який, на думку користувачів, робила Ані Лорак.

Також ми писали, що Ані Лорак покинула доньку у відповідальний момент. Нещодавно 40-річна співачка через концерти по РФ пропустила модний показ за участю своєї дитини.

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