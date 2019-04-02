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Відомий рок-музикант терміново госпіталізований: йому зроблять операцію

STYLERПерсони    02.04.2019 - 21:59
Відомий рок-музикант терміново госпіталізований: йому зроблять операцію
Швидка допомога (flickr.com/gerarddonnelly)

Зірці рок-музики зроблять операцію на сердечному клапані

Всесвітньо відомий рок-музикант, вокаліст легендарної групи The Rolling Stones Мік Джаггер госпіталізований в одну з клінік в Нью-Йорку. Як повідомляє видання The Sun, музиканту доведеться перенести операцію на серці в найближчі дні.

Група The Rolling Stones кілька днів тому повідомила про перенесення свого туру по Північній Америці через хворобу вокаліста колективу Міка Джаггера. З'ясувалося, що під час обстеження у легенди рок-музики виявили серйозне ураження серця і йому терміново потрібна операція по заміні серцевого клапана.

Відомий рок-музикант терміново госпіталізований: йому зроблять операцію

Мік Джаггер (instagram.com/mickjagger)

75-річний Мік Джаггер вже госпіталізований і його готують до операції, яка запланована на найближчі вихідні. Як повідомляє видання, операцію буде проводить висококваліфікований хірург.

Медики відзначають, що серце 75-річного музиканта досить в хорошому стані, враховуючи його вік і можна очікувати, що через 48 годин після операції він вже зможе повернутися додому.

Проте на відновлення Міку Джаггеру знадобитися від декількох тижнів до місяця.

Відомий рок-музикант терміново госпіталізований: йому зроблять операцію

Мік Джаггер (instagram.com/mickjagger)

А ось для того, щоб повернутися до гастролей, Міку Джаггеру доведеться пройти комплексне відновлення протягом двох місяців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що група The Rolling Stones раптово перенесла двомісячний тур.

А також розповідали про те, що помер відомий рок-гітарист, який працював з Оззі Осборном.

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