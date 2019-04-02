Известный рок-музыкант экстренно госпитализирован: ему предстоит операция

Скорая помощь (flickr.com/gerarddonnelly)

Звезде рок-музыки сделают операцию на сердечном клапане

Всемирно известный рок-музыкант, вокалист легендарной группы The Rolling Stones Мик Джаггер госпитализирован в одну из клиник в Нью-Йорке. Как сообщает издание The Sun, музыканту предстоит перенести операцию на сердце в ближайшие дни.

Группа The Rolling Stones несколько дней назад сообщила о переносе своего тура по Северной Америки из-за болезни вокалиста коллектива Мика Джаггера. Выяснилось, что во время обследования у легенды рок-музыки обнаружили серьезное поражение сердца и ему срочно необходима операция по замене сердечного клапана.

Мик Джаггер (instagram.com/mickjagger)

75-летний Мик Джаггер уже госпитализирован и его готовят к операции, которая запланирована на ближайшие выходные. Как сообщает издание, операцию будет проводит высококвалифицированный хирург.

Медики отмечают, что сердце 75-летнего музыканта довольно в хорошем состоянии, учитывая его возраст и можно ожидать, что через 48 часов после операции он уже сможет вернуться домой.

Однако на восстановление Мику Джаггеру понадобиться от нескольких недель до месяца.

Мик Джаггер (instagram.com/mickjagger)

А вот для того, чтобы вернуться к гастролям, Мику Джаггеру придется пройти комплексное восстановление в течении двух месяцев.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что группа The Rolling Stones внезапно перенесла двухмесячный тур.

А также рассказывали о том, что умер известный рок-гитарист, который работал с Оззи Осборном.