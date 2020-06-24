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Помер легендарний український футбольний тренер

STYLERПерсони    24.06.2020 - 11:58
Помер легендарний український футбольний тренер
Помер футбольний тренер (ілюстративне фото: pixabay.com)

Юрій Дячук-Ставицький помер на 74-му році життя

Легендарний футбольний тренер львівських "Карпат" Юрій Дячук-Ставицький помер 24 червня у віці 73 років. Причиною смерті, як повідомляється у пресслужбі футбольного клубу, стала тривала хвороба.

На офіційному сайті футбольного клубу повідомляється про причину смерті, а також заслуги легендарного тренера.

"Сумна звістка надійшла для львівського та українського футболу. На 74-му році життя після важкої тривалої хвороби перестало битися серце Заслуженого тренера України, колишнього головного тренера "Карпат" Юрія Михайловича Дячука-Ставицького. Під його керівництвом "Карпати" стали першим представником першої ліги, що вийшов до півфіналу Кубка України. У цьому ж 2006 році "зелено-білі" після дворічної перерви повернулися до вищої ліги. За плечима цієї людини-професіонала також досвід роботи на посаді віцепрезидента відроджених у 1989 році "Карпат", генерального і спортивного директора, керівника розвитку дитячо-юнацького футболу ФК "Карпати", - йдеться в заяві пресслужби клубу.

Помер легендарний український футбольний тренер

Юрій Михайлович Дячук-Ставицький (фото: fckarpaty.com)

Юрій Михайлович Дячук-Ставицький отримав звання Заслуженого тренера України у 1999 році, а також протягом довгих років наставляв тренера Мирона Маркевича. Свою клубну кар'єру він розпочав у 1966 році в клубі Горинь з Рівного, будучи воротарем. Вже з 1980-х років він став помічником і перекваліфікувався у футбольного тренера.

Нагадаємо, що раніше помер відомий український музикант.

Також ми повідомляли, що помер відомий український поет і перекладач.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України преступлениятренерФутбол
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