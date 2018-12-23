"Супер Деніо": вихід на ринг українського боксера захопив фанатів (відео)

Фото: (instagram.com/berinchyk)

Денис Берінчик перевтілився в "Супер Маріо" перед боєм з Росекі Крістобалем

У неділю, 23 грудня, Денис Берінчик переміг Росекі Крістобаля на сьомому раунді, після чого став володарем вакантного титулу інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі. Перед боєм Берінчик влаштував справжнє шоу: переодягнувшись в костюм "Супер Маріо" з однойменної гри вийшов перемагати. Відео і фотографії шоу перед боєм опубліковані промоутерською компанією боксера K2 Promotions Ukraine у Instagram.

На відео видно, що Берінчик у костюмі "Супер Маріо" виходить на ринг. На шляху йому зустрілися атрибути 8-бітної гри — гриб (на який він стрибнув для "зростання") і черепашка (супротивник).

Фото: (instagram.com/k2promotionsukraine)

Відео: (instagram.com/k2promotionsukraine)

Такий перформанс не залишився без уваги шанувальників боксера.

"Супер Деніо Берінчик... Крутий вихід. Не очікували такого. Класссссссс", "Деня розмазав філіппінця як дворового пацана", "Вихід вогонь!" — пишуть в мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/k2promotionsukraine

Нагадаємо, що у мережі захоплюються впевненою перемогою Берінчика.

Раніше ми писали, що український боксер Берінчик битиметься за титул WBO International.

Відео: video.rbc.ua