"Супер Денио": выход на ринг украинского боксера восхитил фанатов (видео)

Денис Беринчик перевоплотился в "Супер Марио" перед боем с Росеки Кристобалем
В воскресенье, 23 декабря, Денис Беринчик победил Росеки Кристобаля на седьмом раунде, после чего стал обладателем вакантного титула интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Перед боем Беринчик устроил настоящее шоу: переодевшись в костюм "Супер Марио" из одноименной игры вышел побеждать. Видео и фотографии шоу перед боем опубликованы промоутерской компанией боксера K2 Promotions Ukraine в Instagram.
На видео видно, что Беринчик в костюме "Супер Марио" выходит на ринг. На пути ему встретились атрибуты 8-битной игры — гриб (на который он прыгнул для "роста") и черепашка (противник).
Фото: (instagram.com/k2promotionsukraine)
Видео: (instagram.com/k2promotionsukraine)
Подобный перформанс не остался без внимания поклонников боксера.
"Супер Денио Беринчик... Крутой выход. Не ожидали такого. Класссссссс", "Деня размазал филиппинца как дворового пацана", "Выход огонь!" — пишут в сети.
Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/k2promotionsukraine
Напомним, что в сети восторгаются уверенной победой Беринчика.
Ранее мы писали, что украинский боксер Беринчик сразится за титул WBO International.
Видео: video.rbc.ua