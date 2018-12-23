"Супер Денио": выход на ринг украинского боксера восхитил фанатов (видео)

Фото: (instagram.com/berinchyk)

Денис Беринчик перевоплотился в "Супер Марио" перед боем с Росеки Кристобалем

В воскресенье, 23 декабря, Денис Беринчик победил Росеки Кристобаля на седьмом раунде, после чего стал обладателем вакантного титула интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Перед боем Беринчик устроил настоящее шоу: переодевшись в костюм "Супер Марио" из одноименной игры вышел побеждать. Видео и фотографии шоу перед боем опубликованы промоутерской компанией боксера K2 Promotions Ukraine в Instagram.

На видео видно, что Беринчик в костюме "Супер Марио" выходит на ринг. На пути ему встретились атрибуты 8-битной игры — гриб (на который он прыгнул для "роста") и черепашка (противник).

Фото: (instagram.com/k2promotionsukraine)

Видео: (instagram.com/k2promotionsukraine)

Подобный перформанс не остался без внимания поклонников боксера.

"Супер Денио Беринчик... Крутой выход. Не ожидали такого. Класссссссс", "Деня размазал филиппинца как дворового пацана", "Выход огонь!" — пишут в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/k2promotionsukraine

Напомним, что в сети восторгаются уверенной победой Беринчика.

Ранее мы писали, что украинский боксер Беринчик сразится за титул WBO International.

Видео: video.rbc.ua