Как носить юбку миди без эффекта лишнего объема: советы стилистки Елены Шевченко

Почему одна миди может изменить силуэт

Специалистка обращает внимание на немаловажную деталь: проблема не обязательно в фигуре. Она может возникать из-за конструкции самой юбки или платья.

В видео блогерша объясняет, что двойное сужение создает нежелательный визуальный эффект. Сначала ткань плотно облегает широчайшую часть бедер, а затем еще сильнее сужается книзу.

Из-за такой линии бедра могут казаться более массивными, а ноги - короче. Поэтому во время примерки следует смотреть не только на длину, но и на то, как вещь проходит от бедер вниз.

Какой фасон лучше выбрать

Шевченко советует обратить внимание стоит на юбки-трапеции и модели, скроенные по косой.

Их конструкция создает более плавную линию от самой широкой точки бедер вниз. Благодаря этому силуэт выглядит более вытянутым, а бедра - более пропорциональными.

Особенно хорошо этот прием работает, когда ткань не стоит жестко, а мягко двигается во время ходьбы.

Важна не только форма, но и длина

В миди нет универсальной длины, которая все равно будет хорошо смотреться на всех. Несколько сантиметров могут существенно изменить восприятие ног.

Если хочется визуально вытащить силуэт, стоит примерить несколько вариантов и посмотреть, где заканчивается разделение. Часто выгоднее всего выглядит длина, которая оставляет открытой изящную часть ноги - например, лодыжку.

Не стоит покупать юбку только по принципу "это стандартная длина миди".

Лучше оценить ее вместе с обувью, с которой вы планируете носить вещь.

Высокая посадка тоже может помочь

Еще один способ сбалансировать пропорции - подчеркнуть линию талии. Юбка с высокой посадкой зрительно смещает начало ног выше, благодаря чему они могут казаться длиннее.

Особенно легко использовать этот прием с более коротким верхом или рубашкой, заправленной внутрь. А вот длинный свободный свитер поверх юбки может разрезать фигуру в другом месте и полностью изменить этот эффект.

На что обратить внимание перед покупкой

При примерке миди следует сделать несколько простых проверок:

посмотрите на себя не только спереди, но и со стороны;

проверьте, не собирается ли ткань горизонтальными складками на бедрах;

оцените, где заканчивается деление относительно тончайшей части ноги;

пройдитесь - хороший крой не должен сильно ограничивать движения;

примерьте юбку с той обувью, которую планируете носить чаще всего.

И главное - не делайте выводов о своей фигуре по одной неудачной модели. Если миди вдруг визуально прибавляет объем, это еще не означает, что проблема в весе или формах. Иногда достаточно сменить линию кроя, посадку или длину - и та же фигура будет выглядеть совсем иначе.