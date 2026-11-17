Капор: альтернатива шапке и шарфу

Один из вариантов для тех, кто не любит классические головные уборы - капор. Он закрывает сразу голову, уши и шею, поэтому может стать удобной альтернативой шапке и шарфу.

По словам Елены Шевченко, капор можно носить по-разному: самостоятельно или в сочетании с кепкой. Выбор зависит от потребностей и ситуации.

Капор без дополнительных аксессуаров подойдет тем, кто не хочет портить укладку. Он прикрывает голову, но может быть более удобным вариантом для тех, кому не нравится, как обычная шапка влияет на прическу.

Капор вместе с кепкой - еще один способ стилизации. Такое сочетание пригодится, если нет времени мыть голову: кепка поможет скрыть прическу, а капор придаст образу практичности.

Также этот аксессуар следует рассмотреть тем, у кого часто мерзнут шея и уши, а обычный шарф постоянно сползает. Благодаря конструкции капор одновременно закрывает несколько зон и не требует дополнительного шарфа.

Елена Шевченко о том, чем заменить шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Повязка поверх кепки: как согреть уши и не отказываться от любимого аксессуара

Еще одна альтернатива шапке - вязаная повязка, которую носят поверх кепки. Особенность такого варианта - завязки под подбородком, которые помогают зафиксировать аксессуар.

Это сочетание подойдет тем, кто не готов отказываться от кепки даже зимой, но уже чувствует, что уши нуждаются в дополнительной защите от холода.

Стилист также советует обратить внимание на этот вариант тем, кто не хочет мыть голову каждый день. Кепка скроет волосы, а вязаная повязка согреет уши и придаст комплекту необычный акцент.

Елена Шевченко о том, чем заменить шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Наушники: когда важно сохранить прическу

Тем, кто не хочет мять укладку или челку, стилист советует обратить внимание на наушники. Их можно носить отдельно или поверх кепки.

Наушники без кепки подойдут тем, кто хочет согреть уши, но не хочет закрывать голову обычной шапкой. Такой аксессуар не сползает на лоб и не прижимает волосы так, как это может делать головной убор.

Наушники поверх кепки - вариант для тех, кому нужно скрыть прическу или если нет времени мыть голову. Кепка закрывает волосы, а наушники обеспечивают дополнительный комфорт для ушей.

Также этот комплект можно выбрать для коротких выходов на улицу - например, когда нужно пройти от автомобиля к двери.

Елена Шевченко о том, чем заменить шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Шапка с ушками: уютный акцент для зимнего образа

Еще один вариант - шапка с ушками, которая завязывается под подбородком. Благодаря такой конструкции головной убор хорошо держится и не съезжает во время движения.

Этот аксессуар подойдет тем, кто не хочет портить укладку, но ищет что-то необычное для зимнего гардероба. Помимо практичности, такая модель имеет еще одно преимущество - способна придать образу игривого настроения.

Особенно удачно шапка с ушками может дополнить однотонный пуховик или пальто. Если верхняя одежда выглядит сдержанно и не имеет ярких деталей, необычный головной убор станет акцентом всего комплекта.

Елена Шевченко о том, чем заменить шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Манишка с капюшоном: замена шапке и шарфа

Тем, кто не любит шарфы и не хочет носить обычную шапку, следует присмотреться к манишке с капюшоном. Она закрывает шею и грудь - именно те участки, которые часто продувает холодный ветер.

Такой аксессуар пригодится тем, кто стремится сохранить укладку, но в то же время хочет защитить шею от холода. Манишка с капюшоном сочетает функции нескольких вещей, поэтому может заменить шапку и шарф.

Это практичный вариант для тех, кому некомфортно носить объемные шарфы или постоянно поправлять их в течение дня.