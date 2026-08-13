Осенний гардероб без лишних покупок: 5 образов, которые всегда работают

Рубашка свободного кроя + брюки

Один из самых простых вариантов для будней - объемная рубашка и прямые или широкие брюки. Такое сочетание выглядит непринужденно, но вместе с тем достаточно собрано для офиса, встречи или прогулки по городу.

Чтобы образ не казался слишком обычным, рубашку можно частично заправить в штаны, добавить ремень и структурированную сумку. В прохладный день сверху легко накинуть жакет или тонкий свитер.

Что выбрать: белую или голубую рубашку, брюки прямого кроя, лоферы или кеды и минималистичные аксессуары.

Модный образ на осень 2026 (фото: instagram.com/_marisamartins_)

Укороченный тренч + бермуды + слингбеки

Для тех, кто хочет добавить осени немного парижского настроения, подойдет сочетание укороченного тренча, бермудов и слингбеков.

Верхняя одежда создает четкий силуэт, а обувь на невысоких каблуках придает образу женственности. Если погода разрешает, бермуды можно носить с тонким трикотажным топом или рубашкой.

Маленький секрет: не перегружайте такой образ аксессуарами. Достаточно одной акцентной сумки, очков или украшений.

Что носить в сентябре (фото: instagram.com/_livmadeline)

Легкая куртка + юбка миди

Контраст объемной куртки и женственной юбки миди - практичный вариант для меняющейся осенней погоды.

Особенно удачно смотрятся однотонная юбка, базовый топ и короткая куртка. К ним можно добавить балетки, кроссовки или сапоги в зависимости от температуры и настроения.

Чтобы визуально вытянуть силуэт, обратите внимание на обувь и верх примерно в одной цветовой гамме.

С чем носить юбку миди (фото: instagram.com/isabellecoheen)

Тренч + джинсы + балетки

Это настоящая осенняя классика, не требующая сложной стилизации. Классический тренч, любимые джинсы и балетки создают образ, который будет одинаково уместно выглядеть и на прогулке, и во время повседневных дел.

Под тренч можно надеть футболку, рубашку или тонкий свитер. А чтобы комплект выглядел дорого, стоит сделать ставку на спокойные оттенки - бежевый, молочный, шоколадный, черный или темно-синий.

Деталь, которая меняет все: ремень, кожаная сумка или аккуратные золотистые украшения.

Тренч на осень 2026 года (фото: instagram.com/josefinehj)

Длинное пальто + жилет + мини-юбка

Для более прохладных осенних дней можно соединить длинное пальто с трикотажным или костюмным жилетом и мини-юбкой.

Длинный верхний слой уравновешивает короткую длину юбки, а жилет придает образу актуальной многослойности. Если температура снижается, в комплект легко добавить плотные колготки и высокие сапоги.

Особенно стильно будет смотреться монохромный образ, в котором пальто, жилет и юбка отличаются всего на несколько тонов.

Вариант на осень (фото: instagram.com/borislavasekova)

Как сделать осенний гардероб универсальным

Не обязательно каждый раз покупать новую вещь, чтобы выглядеть по-новому. Один тренч можно носить с джинсами и балетками, бермудами и слингбеками или даже поверх платья.

Главное - комбинировать вещи разной фактуры и объема и не бояться многослойности. Именно она позволяет адаптировать образ к осенней погоде и в то же время делает даже базовый комплект более интересным.