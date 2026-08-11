Найди лишний предмет и проверь внимательность: эту головоломку трудно "раскусить" с первого взгляда

Что нужно сделать

На фото уютная комната с книжным шкафом: свечи, комнатные растения, кресло с пледом. Все это выглядит как реклама вечера с книгой. Но один предмет сюда очевидно попал случайно, и это не книга, не свеча и не растение.

Попробуй внимательно рассмотреть и найти лишнее. Не спеши сразу листать и смотреть ответ.

Тест на внимательность (изображение сгенерировано ИИ)

Нашел ответ сразу?

Ты из тех, кто считывает комнату целиком, а не по частям, именно поэтому выпадающая из общей картины деталь бросается в глаза мгновенно. Такой взгляд редко подводит в быту. Ты замечаешь, когда что-то не так еще до того, как осознаешь, почему именно.

Искал долго, но все же нашел

Это точно не о невнимательности. Просто мозг по умолчанию доверяет картинке в целом, на ней будто по умолчанию уютно, тепло, все на своих местах. Чтобы поймать исключение, приходится сознательно включить режим проверки. И в этот раз он включился не сразу.

Если никак не удается найти

Подсказка: загляни в кресло, на нем не только плед.