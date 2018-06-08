Аваков обізвав Мураєва за слова про Сенцова

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на таку репліку Авакова

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розкритикував скандального нардепа, екс-регіонала Євгена Мураєва за його висловлювання про українського політв'язня в РФ Олега Сенцова.

Про це глава МВС написав у своєму Twitter.

"Мураєв - под*нок. Тут нема що обговорювати", - вважає міністр.

Скріншот поста (twitter.com/avakovarsen)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на таку репліку Авакова.

"І які ж ваші дії по відношенню до нього? Написати гнівний твіт", - обурено справшивают користувачі.

Скріншот комментареив (twitter.com/avakovarsen)

"Тут є питання глобальні. Силовики впоратися з під*нками не можуть, жорстко та рішуче. Працюють, як мокре горить, на п'ятому році війни. А якщо суспільство саме вирішить питання - асфальт рити копитами, щоб розібратися як годиться, призначити винних і покарати кого попало", - пишуть юзери.

"Ще такого короткого, точного і літературно видержаного висловлювання не чув", - іронізують у мережі.

Скріншот комментареив (twitter.com/avakovarsen)

Раніше Євген Мураєв цинічно висловився про политзаключенном українського режисера Олега Сенцове, назвавши його терористом.

"Сенцова можна по-різному сприймати. З точки зору того, що людина готував підпали і вибухи, для частини населення він є терористом. Для націоналістичної частини, напевно, він є героєм. Час розставить на свої місця, хто правий, а хто не правий", - заявив Мураєв.

Додамо, що висловлювання Мураєва про Сенцове спровокувало бійку у Раді.

Олег Сенцов. Один у полі воїн