Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Аваков обізвав Мураєва за слова про Сенцова

STYLERКурйози        08.06.2018 - 20:29
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на таку репліку Авакова

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розкритикував скандального нардепа, екс-регіонала Євгена Мураєва за його висловлювання про українського політв'язня в РФ Олега Сенцова.

Про це глава МВС написав у своєму Twitter.

"Мураєв - под*нок. Тут нема що обговорювати", - вважає міністр.

Скріншот поста (twitter.com/avakovarsen)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на таку репліку Авакова.

"І які ж ваші дії по відношенню до нього? Написати гнівний твіт", - обурено справшивают користувачі.

Скріншот комментареив (twitter.com/avakovarsen)

"Тут є питання глобальні. Силовики впоратися з під*нками не можуть, жорстко та рішуче. Працюють, як мокре горить, на п'ятому році війни. А якщо суспільство саме вирішить питання - асфальт рити копитами, щоб розібратися як годиться, призначити винних і покарати кого попало", - пишуть юзери.

"Ще такого короткого, точного і літературно видержаного висловлювання не чув", - іронізують у мережі.

Скріншот комментареив (twitter.com/avakovarsen)

Раніше Євген Мураєв цинічно висловився про политзаключенном українського режисера Олега Сенцове, назвавши його терористом.

"Сенцова можна по-різному сприймати. З точки зору того, що людина готував підпали і вибухи, для частини населення він є терористом. Для націоналістичної частини, напевно, він є героєм. Час розставить на свої місця, хто правий, а хто не правий", - заявив Мураєв.

Додамо, що висловлювання Мураєва про Сенцове спровокувало бійку у Раді.

Олег Сенцов. Один у полі воїн

Джемілєв пояснив, за яких умов можуть звільнити Сенцова Американські знаменитості вимагають звільнити Сенцова
Теги: Арсен Аваков, Олег Сенцов
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся