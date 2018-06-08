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Аваков обозвал Мураева за слова о Сенцове

STYLERКурьезы        08.06.2018 - 20:29
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Пользователи соцсети бурно отреагировали на такую реплику Авакова

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскритиковал скандального нардепа, экс-регионала Евгения Мураева за его высказывания об украинском политзаключенном в РФ Олеге Сенцове.

Об этом глава МВД написал в своем Twitter.

"Мураев - под*нок. Тут нечего обсуждать", - считает министр.

Скриншот поста (twitter.com/avakovarsen)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на такую реплику Авакова.

"И какие же ваши действия по отношению к нему? Написать гневный твит", - возмущенно справшивают пользователи.

Скриншот комментареив (twitter.com/avakovarsen)

"Тут есть вопросы глобальные. Силовики справиться с под*нками не могут, жестко и решительно. Работают, как мокрое горит, на пятом году войны. А если общество само решит вопрос - будут асфальт рыть копытами, чтобы разобраться как положено, назначить виновных и покарать кого попало", - пишут юзеры.

"Еще такого короткого, точного и литературно выдержаного высказывания не слышал", - иронизируют в сети.

Скриншот комментареив (twitter.com/avakovarsen)

Ранее Евгений Мураев цинично высказался о политзаключенном украинском режиссере Олеге Сенцове, назвав его террористом.

"Сенцова можно по-разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националистической части, наверное, он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - заявил Мураев.

Добавим, что высказывание Мураева о Сенцове спровоцировало потасовку в Раде.

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Теги: Арсен Аваков, Олег Сенцов
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