Джакузі-мобіль: у Дніпрі помітили незвичайний автомобіль з басейном

Фото: Джакузі-мобіль (Колаж РБК-Україна)

Винахідники з гучною музикою каталися на ньому по місту

Мешканці Дніпра придумали, як рятуватися під час серпневої спеки в місті. Вони переобладнали звичайний автомобіль марки "Жигулі" в крутий пікап з джакузі, повідомляє ТСН.

Незвичайний автомобіль помітили на вулицях Дніпра. Він катався по лівому березі під гучний музичний супровід.

Винахідники прибрали задні сидіння і багажник, а замість них поставили невеликий басейн. Передня частина залишилася недоторканою, хіба що замість даху там тепер натягнутий тент.

Потім залили туди воду з піною, встромили парасольку і розсікали на своєму винаході по місту, оглушаючи городян гучною музикою. На відео видно, що двом молодим людям в джакузі-мобіле дуже комфортно під час спеки.

Відео: Джакузі-мобіль (ТСН)

Місцеві жителі прийшли в захват від незвичайного автомобіля і деякі навіть почали розшукувати винахідників, щоб попросити джакузі на колесах в оренду.

Однак творці автомобіля з басейном повідомили, що поки не готові віддавати своє "дітище" в чужі руки і планують спочатку довести машину до ідеалу.

Відео: YouTube/FULL Zaykin

До речі, ми нещодавно писали про те, як клишоногі рятуються від спеки на Закарпатті.

У мережі показали, як ведмеді рятуються від спеки на Закарпатті. Як видно на відео, клишоногі купаються в басейні, а в їх щоденний раціон входять кавуни.

А також повідомляли про те, що у Києві раптово забив "гейзер" з окропу.

Відео: РБК-Україна