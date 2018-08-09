Джакузи-мобиль: в Днепре заметили необычный автомобиль с бассейном

Фото: Джакузи-мобиль (Коллаж РБК-Украина)

Изобретатели с громкой музыкой катались на нем по городу

Жители Днепра придумали, как спасаться во время августовской жары в городе. Они переоборудовали обычный автомобиль марки "Жигули" в крутой пикап с джакузи, сообщает ТСН.

Необычный автомобиль заметили на улицах Днепра. Он катался по левому берегу под громкое музыкальное сопровождение.

Изобретатели убрали задние сиденья и багажник, а вместо них поставили небольшой бассейн. Передняя часть осталась нетронутой, разве что вместо крыши там теперь натянут тент.

Потом залили туда воду с пеной, воткнули зонтик и рассекали на своем изобретении по городу, оглушая горожан громкой музыкой. На видео видно, что двум молодым людям в джакузи-мобиле очень комфортно во время жары.

Видео: Джакузи-мобиль (ТСН)

Местные жители пришли в восторг от необычного автомобиля и некоторые даже начали разыскивать изобретателей, чтобы попросить джакузи на колесах в аренду.

Однако создатели автомобиля с бассейном сообщили, что пока не готовы отдавать свое "детище" в чужие руки и планируют сначала довести машину до идеала.

Видео: YouTube/FULL Zaykin

Кстати, мы недавно писали о том, как косолапые спасаются от жары на Закарпатье.

В сети показали, как медведи спасаются от жары на Закарпатье. Как видно на видео, косолапые купаются в бассейне, а в их ежедневный рацион входят арбузы.

А также сообщали о том, что в Киеве внезапно забил "гейзер" из кипятка.

Видео: РБК-Украина