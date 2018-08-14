У Києві в одному з будинків серед літа включили опалення

Фото РБК-Україна

А гаряча вода в будинку вже тривалий час відсутня

На столичній Солом'янці раптово серед літа в квартирах включили опалення. Про це повідомила місцева мешканка Тетяна Силенко в групі "Los Solomas" Facebook.

"Народ, що вже прийшла зима? На Антонова, 47 гарячі батареї!" - написала Тетяна.

Скріншот поста (facebook.com/groups/lossolomas)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю інформацію. Місцеві жителі в коментарях підтверджують, що в сильну спеку в цьому будинку дійсно включили опалення, а ось гарячої води досі немає.

"Це новий модус випробувань київських тепломереж. Так повертають населенню переплату за опалення", "Так, у 47 Антонова, у мене в будинку теплі батареї, спека на вулиці і чекнуться можна. Зате води в крані немає", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/lossolomas)

"Перестаралися", "Одчиняйте сауну", "А потім що, рахунок за опалення пришлють?" - іронізують у мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/lossolomas)

Нагадаємо, нещодавно у столиці п'яний водій намагався обдурити поліцейських. Також, у Києві нещодавно був інцидент з гарячою водою в одному з дворів: стався прорив труб тепломережі і забив "гейзер" з окропу.

Крім того, за київськими вулицями вночі проїхав літак, чим ускладнив рух автомобілістам.

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