В Киеве в одном из домов среди лета включили отопление

А горячая вода в доме уже длительное время отсутствует
На столичной Соломенке внезапно среди лета в квартирах включили отопление. Об этом сообщила местная жительница Татьяна Силенко в группе "Los Solomas" в Facebook.
"Народ, что уже пришла зима? На Антонова, 47 горячие батареи!" - написала Татьяна.
Скриншот поста (facebook.com/groups/lossolomas)
Пользователи соцсети бурно отреагировали на эту информацию. Местные жители в комментариях подтверждают, что в сильную жару в этом доме действительно включили отопление, а вот горячей воды по прежнему нет.
"Это новый модус испытаний киевских теплосетей. Так возвращают населению переплату за отопление", "Да, в 47 Антонова, у меня в доме теплые батареи, жара на улице и чекнуться можно. Зато воды в кране нет", - пишут в сети.
Скриншот комментариев (facebook.com/groups/lossolomas)
"Перестарались", "Открывайте сауну", "А потом что, счет за отопление пришлют?" - иронизируют в сети.
Скриншот комментариев (facebook.com/groups/lossolomas)
Напомним, недавно в столице пьяный водитель пытался обмануть полицейских. Также, в Киеве недавно был инцидент с горячей водой в одном из дворов: произошел прорыв труб теплосети и забил "гейзер" из кипятка.
Кроме того, по киевским улицам ночью проехал самолет, чем усложнил движенье автомобилистам.
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