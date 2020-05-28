Скасування запуску корабля Маска надихнуло мережу на кумедні фотожаби: вже знайшли винних

Скасування запуску Crew Dragon викликало меми в мережі (колаж РБК-Україна)

Після скасування запуску ракети SpaceX з кораблем Crew Dragon мережа "вибухнула" мемами

Запуск космічного корабля компанії SpaceX Ілона Маска Crew Dragon на ракеті Falcon 9 не відбувся 27 травня у зв'язку з погодними умовами. Масштабна місія, стежити за якою в прямому ефірі зібралися біля екранів мільйони глядачів, закінчилася прикрим перенесенням старту.

Таким чином, в мережах вже відреагували на погодну "підніжку" землянам, і в інтернеті стали з'являтися різноманітні меми та фотожаби, які ілюструють ситуацію.

Дехто іронізує, що фахівці NASA перевірили геть усе та підготувалися ґрунтовно, але головне - таки упустили, і перед анонсом запуску ракети Маска не подивилися "Миколину погоду"...

Коротко про запуск SpaceX. Микола сказав би Ілону коли ракети запускати. pic.twitter.com/HazMMLXyoA — Max Starepravo (@MaxStarepravo) May 27, 2020

Відео: в мережі іронізують над скасуванням запуску корабля Crew Dragon

...інші висловлюють думку, що Dragon Crew не полетів, тому що астронавти не встигли подивитися скандальне інтерв'ю Дмитра Гордона з російським терористом Ігорем Гіркіним...

Фото: скасовування запуску космічного корабля Маска породило меми в мережі

...а також намагаються уявити, як міг себе почувати Ілон Маск після такої жорсткої відповіді погоди на грандіозні зусилля вчених...

Відео: В мережі співпереживають Ілону Маску після невдалого запуску Crew Dragon через негоду

...і припускають, що самі астронавти змогли в той момент зрозуміти те почуття, з яким українці наполегливо борються з корупцією...

Фото: Скасування запуску Crew Dragon "надихнуло" мережа на жарти

...і далі в мережі можна зустріти меми в дусі "Окружний адмінсуд Києва скасував дозвіл на запуск корабля Crew Dragon", став зрозумілий сенс "без надії таки сподіваюсь" тощо.

Фото: Скасування запуску Crew Dragon викликало в мережі меми

Зазначимо, що наступна спроба запуску корабля запланована на 30 травня (о 22:00 за Києвом), а третя "запасна" дата - на 31 травня в той самий час.

Човник Crew Dragon повинен доставити на МКС на орбіту астронавтів і заодно перегорнути нову сторінку в історії космонавтики - річ у тому, що вперше в світі космонавтів відправлять кораблем приватної компанії.

Екіпаж Crew Dragon складається з двох досвідчених астронавтів NASA: це командир корабля - колишній пілот шатла Дуглас Херлі, та командир зі спільних операцій з МКС - польотний фахівець Роберт Бенкен.

Місія на МКС триватиме від 30 до 119 діб, а сам політ триватиме 24 години.

Раніше ми писали про те, що Crew Dragon Ілона Маска розорить Росію на мільярди - стала відома величезна сума.

Також повідомлялося, що Росія програє битву за космос, якщо корабель Маска вперше доставить людей на МКС.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Styler