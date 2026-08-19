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Полезное 19 августа 2026 · 07:24

Стоит ли хранить хлеб в холодильнике: вся правда о популярном способе

Холод может продлить хранение, но есть нюанс, о котором часто забывают
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Стоит ли хранить хлеб в холодильнике: вся правда о популярном способе

Можно ли класть хлеб в холодильник (фото: Magnific)

Хлеб можно хранить в холодильнике, но такой способ имеет свои особенности. Холод помогает дольше сохранить продукт, но может влиять на его текстуру и свежесть.

Styler рассказывает, что нужно учесть при хранении хлеба, чтобы он не заплесневел и как можно дольше оставался вкусным.

Следует ли класть хлеб в холодильник

На первый взгляд холодильник кажется идеальным местом для хранения хлеба: низкая температура замедляет развитие плесени. Но есть важный нюанс - холод ускоряет черствение хлеба.

Во время хранения крахмал в хлебе постепенно изменяет свою структуру, из-за чего мякоть становится твердее. Исследования показывают, что низкая температура ускоряет этот процесс.

Поэтому если вы планируете съесть хлеб в ближайшие несколько дней, лучше оставить его при комнатной температуре, а не класть в холодильник.

Когда холодильник все же может пригодиться

Есть ситуации, когда холодильник - вполне практичный вариант. Например, если в помещении очень жарко или влажно и хлеб быстро покрывается плесенью.

В таком случае холод может замедлить развитие плесени, хотя текстура продукта ухудшится быстрее. То есть придется выбирать между более долгой свежестью и приятной текстурой.

Если же кладете хлеб в холодильник, важно хорошо его упаковать. Иначе он может впитать запахи других продуктов - и вместо ароматного батона можно получить хлеб с запахом вчерашнего ужина.

Как правильно хранить хлеб в холодильнике

Если вы решили воспользоваться холодильником, соблюдайте несколько простых правил.

1. Не кладите горячий хлеб в пакет

Свежеиспеченный хлеб сначала нужно полностью охладить. Если упаковать его горячим, внутри образуется конденсат, а лишняя влага создаст благоприятные условия для появления плесени.

2. Не оставляйте хлеб открытым

В холодильнике много продуктов с собственными ароматами, поэтому незапакованный хлеб быстро поглощает их. Кроме того, холодный сухой воздух способствует потере влаги.

3. Используйте герметичную упаковку

Для холодильника важно защитить хлеб от пересыхания и посторонних запахов. Можно использовать пакет или другую плотную упаковку.

При этом утверждение, что хлеб обязательно нужно заворачивать сначала в бумагу, а затем в полиэтилен, не является универсальным правилом. Важно, чтобы упаковка соответствовала конкретному виду хлеба и не создавала излишней влаги.

А где хлеб хранится лучше всего

Для большинства видов обыкновенного хлеба оптимальным вариантом на несколько дней остается сухое место при комнатной температуре.

Хлебницу следует держать подальше от плиты, батареи и других источников тепла . Высокая температура и влажность могут сокращать сроки хранения продуктов.

Также можно использовать простой домашний лайфхак: поставить в хлебницу небольшую емкость с солью. Она помогает убирать лишнюю влагу из воздуха, хотя не заменяет правильной упаковки и регулярной уборки хлебницы.

Лучший вариант для длительного хранения - морозилка

Если вы купили много хлеба и понимаете, что не успеете его съесть через несколько дней, лучше не оставлять его в холодильнике, а заморозить.

Замораживание гораздо лучше сохраняет качество хлеба на длительный период и замедляет процесс черствения.

Перед замораживанием хлеб можно нарезать ломтиками - тогда не придется размораживать всю буханку ради нескольких кусочков.

Как правильно заморозить хлеб

  • убедитесь, что хлеб полностью остыл
  • положите его в плотный пакет или герметичную упаковку
  • по возможности разделите на порции или ломтики
  • выпустите из пакета лишний воздух
  • положите в морозильную камеру.

Размораживать хлеб можно при комнатной температуре. Для более хрустящей корочки ломтика после размораживания можно немного прогреть в тостере или духовке.

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Теги: Советы
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