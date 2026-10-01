Подготовка жилья к похолоданию: как утеплить окна и двери и сохранить тепло в доме

Начните с проверки окон и дверей

Прежде всего нужно найти места, через которые в дом попадает холодный воздух. Для этого внимательно проверьте окна и двери по всему периметру.

Особое внимание обратите на стыки рам, уплотнители и нижнюю часть двери. Если у закрытого окна или двери ощущается сквозняк, вероятнее всего, они прилегают недостаточно плотно.

Также осмотрите уплотнители. Со временем они могут терять упругость, трескаться либо отходить от поверхности.

Как утеплить окна

Если проблема в уплотнителе, его следует заменить. Для открывающихся окон можно использовать специальные самоклеящиеся уплотнительные ленты.

Щели между неподвижными частями рамы и стеной можно загерметизировать. Важно наносить герметик именно там, где есть нежелательные щели и не перекрывать предусмотренные конструкцией вентиляционные отверстия.

Если холод чувствуется непосредственно от стекла, дополнительно помогут плотные шторы. Вечером и ночью их следует закрывать, чтобы уменьшить потери тепла через окна. В то же время шторы не должны закрывать батареи.

Как утеплить входную дверь

Входную дверь нужно проверить по тому же принципу. Чаще всего холод проникает через щели между полотном и коробкой или снизу.

Если уплотнитель износился, его можно заменить новым. Для нижней части двери есть специальные уплотнители и накладки, которые помогают защитить помещение от сквозняков.

Также проверьте пространство вокруг дверной коробки. Если между ней и стеной появились щели, их следует загерметизировать.

Не забудьте о балконной двери

Балконные двери тоже могут быть источником сквозняков, особенно если ими часто пользуются. Проверьте, плотно ли они закрываются и не поврежден ли уплотнитель по периметру.

Если после закрытия остается щель, простая замена уплотнителя может не решить проблему. Причиной иногда становится неправильное прилегание дверного полотна и тогда его лучше отрегулировать.

Что еще поможет сохранить тепло

После утепления окон и дверей проверьте результат. Если сквозняк исчез, в комнате будет проще поддерживать комфортную температуру.

В то же время, не стоит пытаться сделать помещение полностью герметичным. В жилье должна оставаться нормальная вентиляция, которая помогает контролировать влажность и предотвращает появление конденсата и плесени.