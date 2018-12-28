Українські бійці на Донбасі взяли в полон бойовика

Колаж РБК-Україна

Полонений виявився колишнім співробітником МВС

Військовослужбовці з ООС взяли в полон члена одного з терористичних угруповань на Донбасі. Полоненого передано співробітникам СБУ. Про це повідомили на сторінці прес-служби операції Об'єднаних сил в соціальній мережі Facebook.

У четвер, 27 грудня, бійці ООС з одної з механізованих бригад, на лінії зіткнення під час виконання бойового завдання зловили бойовика. Він виявився жителем Горлівки і колишнім співробітником МВС

"Полоненим виявився 35-річний житель Горлівки, колишній співробітник органів МВС. До 2016 року проходив службу в незаконних військових формуваннях, отримав поранення і був комісований за станом здоров'я. У листопаді 2018 році знову був покликаний по мобілізації окупаційною владою", - сказано в повідомленні прес-служби ООС.

Скріншот поста (facebook.com/pressjfo.news)

При затриманні у бойовика було виявлено зброю. Полоненого разом із зброєю передали співробітникам СБУ України, які входять до складу ООС, для продовження слідчих дій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що рідні бійця з позивним "Сталкер" розповіли про загиблого воїна.

А також розповідали про те, що в командуванні ООС розповіли, скільки російських військових воюють на Донбасі.