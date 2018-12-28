Украинские бойцы на Донбассе взяли в плен боевика

Коллаж РБК-Украина

Пленный оказался бывшим сотрудником МВД

Военнослужащие из ООС взяли в плен члена одной из террористических группировок на Донбассе. Пленный передан сотрудникам СБУ. Об этом сообщили на странице пресс-службы операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

В четверг, 27 декабря, бойцы ООС одной из механизированных бригад, на линии соприкосновения во время выполнения боевого задания поймали боевика. Он оказался жителем Горловки и бывшим сотрудником МВД

"Пленным оказался 35-летний житель Горловки, бывший сотрудник органов МВД. До 2016 года проходил службу в незаконных военных формированиях, получил ранение и был комиссован по состоянию здоровья. В ноябре 2018 году снова был призван по мобилизации оккупационной властью", - сказано в сообщении пресс-службы ООС.

Скриншот поста (facebook.com/pressjfo.news)

При задержании у боевика было обнаружено оружие. Пленного вместе с оружием передали сотрудникам СБУ Украины, которые входят в состав ООС, для продолжения следственных действий.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что родные бойца с позывным "Сталкер" рассказали о погибшем воине.

А также рассказывали о том, что в командовании ООС рассказали, сколько российских военных воюют на Донбассе.