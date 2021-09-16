25 та 26 вересня проходитиме "Дніпровський пост - 2021": що чекає на гостей фестивалю

25 та 26 вересня у Дніпрі проходитиме п’ятий фестиваль блогерів "Дніпровський пост". Захід відбудеться в рамках програми "Культурна столиця", вхід на усі локації вільний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

"Аналогів цьому фестивалю немає в Україні. Зараз він дещо трансформувався: зараз тут представлені різноманітні соціальні мережі, не лише Facebook, з якого усе починалося п’ять років тому", - зазначив під час пресконференції 16 вересня начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов.

На фестивалі працюватиме три локації: Facebook stage (концерт-хол "Bubamara", вул. Вернадського, 1/3), stage "Тік-Ток Talents" (парк ім. Т. Г. Шевченка), stage "Креативні міста, люди та блоги" ("Creative state of Dnipro", вул. Барикадна, 16).

"Фестиваль "Дніпровський пост" соціально та культурно направлений. Немає жодного такого заходу в Україні, де б збирались відомі блогери, обговорювали разом зі підписниками різні теми. Блогери часто проводять фан-зустрічі, але усі вони платні. У Дніпрі ж усі локації абсолютно відкриті", - зазначив директор Всеукраїнського фестивалю блогерів "Дніпровський пост" Руслан Анфілов.

Загалом на заході очікується понад пів сотні блогерів зі всієї країни.

"Зокрема, на Facebook stage ми очікуємо 15 блогерів. Формат "Дніпровського посту" минулого року довів, що на кожну дискусійну панель не потрібен десяток експертів, достатньо, коли декілька цікавих блогерів обговорюють тему", - зазначив позаштатний радник міського голови Дніпра з питань культури Євген Гендін.

Він також додав, що до фестивалю можна буде долучитися й онлайн: трансляція відбуватиметься на порталі Hover.link.

Детальна програма – на офіційному сайті події http://bloggers.dp.ua/.