"Атмосферний фронт": синоптик попередила про потепління на вихідних

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У неділю очікується мокрий сніг

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, якими будуть погодні умови у вихідні дні. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко повідомила, що в суботу погоду в Україні визначатиме антициклон, а в неділю прийде новий атмосферний фронт.

"Вихідні дні. В суботу ще буде панувати над Україною антициклон, тому повсюди очікується суха погода. Температура повітря вночі -4-11 градусів, вдень 0 -4 градуси. В неділю до нас прийде атмосферний фронт", - розповіла синоптик.

Вона зазначила, що атмосферний фронт принесе із собою опади у вигляді дощу та мокрого снігу в багатьох регіонах країни.

"Тому 25 листопада на заході, півночі та місцями в центральних областях пройдуть мокрий сніг та дощ, ускладниться ситуація на дорогах. Обережно, хто в подорож! На півдні і сході - без опадів", - попередила Діденко і додала, що атмосферний фронт принесе з собою підвищення температури.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"Потепліє у неділю вдень до 0 + 5 градусів. На заході України навіть до + 5 + 7 градусів, а на півдні до + 5 + 9 градусів", - написала синоптик.

У столиці в суботу буде сухо, а в неділю очікується мокрий сніг, дощ і підвищення температури повітря.

"У Києві субота суха і морозна, неділя - з мокрим снігом, який перейде в дощ, а також з потеплінням на 2-4 градуси", - зазначила Діденко і попередила, що такі перепади погоди можуть погіршити стан здоров'я.

"Така погода принесе суттєві стрибки атмосферного тиску. Тримайте голови і судини під здоровим наглядом", - повідомила синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли, де в Україні очікується сильні заморозки.

А також повідомляли про те, що Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується снігопад.

Відео: РБК-Україна