"Атмосферный фронт": синоптик предупредила о потеплении на выходных

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В воскресенье ожидается мокрый снег

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какими будут погодные условия в выходные дни. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко сообщила, что в субботу погоду в Украине будет определять антициклон, а в воскресенье придет новый атмосферный фронт.

"Выходные дни. В субботу еще будет царить над Украиной антициклон, поэтому повсеместно ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью -4-11 градусов, днем 0 -4 градуса. В воскресенье к нам придет атмосферный фронт", - рассказала синоптик.

Она отметила, что атмосферный фронт принесет с собой осадки в виде дождя и мокрого снега во многих регионах страны.

"Поэтому 25 ноября на западе, севере и местами в центральных областях пройдут мокрый снег и дождь, усложнится ситуация на дорогах. Осторожно, кто в путешествии! На юге и востоке - без осадков", - предупредила Диденко и добавила, что атмосферный фронт принесет с собой повышение температуры.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"Потеплеет в воскресенье днем до 0 + 5 градусов. На западе Украины даже до + 5 + 7 градусов, а на юге до + 5 + 9 градусов", - написала синоптик.

В столице в субботу будет сухо, а в воскресенье ожидается мокрый снег, дождь и повышение температуры воздуха.

"В Киеве субботу сухая и морозная, воскресенье - с мокрым снегом, который перейдет в дождь, а также с потеплением на 2-4 градуса", - отметила Диденко и предупредила, что такие перепады погоды могут ухудшить состояние здоровья.

"Такая погода принесет существенные скачки атмосферного давления. Держите головы и сосуды под здоровым наблюдением", - сообщила синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, где в Украине ожидать сильные заморозки.

А также сообщали о том, что Наталка Диденко рассказала, когда в Украине ожидать снегопад.

Видео: РБК-Украина