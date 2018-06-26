Квитків немає: українці скаржаться, що на курортні напрямки продано все до серпня

Залізничники вважають, що винна дешевизна квитків

Українці скаржаться на те, що в залізничних касах неможливо купити квитки на курортні напрямки. Про це повідомляє ТСН.

Мешканці України стверджують, що в залізничних касах відсутні квитки на курортні напрямки аж до початку серпня. При цьому, касири відзначають, що влітку завжди попит більше і потрібно купувати квитки заздалегідь.

Пенсіонерка Ірина Криштомполь зізналася, що користуватися системою онлайн-купівлею квитків вона не вміє, тому змушена ходити в касу.

"Зараз молоді – вони по інтернету, а в мене інтернету немає. Так місяць ходжу, шукаю", - зізнається пенсіонерка Ірина Криштомполь.

На даний момент, система пропонує доїхати до Генічеська та Бердянська тільки з пересадкою. Через онлайн-систему можна купити два квитки відразу.

Деякі займають черги біля кас ще вночі, щоб встигнути купити квиток, як тільки відкриється попередній продаж за 45 діб до відправлення.

"Виїхали з дому у другій годині, в половині третього були тут. Знайома кілька днів стояла в черзі, прийшла в чотири, і вона була 13-я, квитків не вистачило", - пояснила Аліна Шмигельска з Рівного.

Вона розповіла, що з Рівного до Одеси 4 серпня поїздом добратися неможливо, а квитки до інших населених пунктів поруч з морем також відсутні. Є варіант з пересадкою у Львові.

Українці розповідають, що придбати квиток через інтернет теж не завжди вдається.

"На сьогоднішній день за 44 доби можна придбати на поїзд тільки один квиток. Вчора я намагався купити, але програма видає помилку", - розповів Анатолій Волосюк.

Крім того, багато скаржаться на те, що не вдалося купити квитки в обидва кінця, бо їх ще не продають і потрібно чекати, коли почнеться продаж. І гарантій того, що їх вистачить на всіх – немає.

"Якщо я їх не візьму, доведеться здати ці квитки і залишитися ні з чим", - зізнаються пасажири.

Залізничники вважають, що проблема в дешевизні квитків, так як проїзд поїздом може дозволити собі кожен житель України.

"Хто везе – того й б'ють. Насправді "Укрзалізниця" – це перевізник номер один на сьогоднішній день в Україні. Зрозумійте, що якщо піковий день, то немає квитків ні на один вид транспорту", - каже в. про. директора департаменту пасажирських перевезень у дальньому слідуванні Олександр Красноштан.

Відео: Дефіцит квитків (ТСН)

До речі, пасажири обурені послугами "Укрзалізниці".

Як уберегтися від теплового та сонячного ударів