Билетов нет: украинцы жалуются, что на курортные направления продано все до августа

Железнодорожники считают, что виновата дешевизна билетов

Украинцы жалуются на то, что в железнодорожных кассах невозможно купить билеты на курортные направления. Об этом сообщает ТСН.

Жители Украины утверждают, что в железнодорожных кассах отсутствуют билеты на курортные направления вплоть до начала августа. При этом, кассиры отмечают, что летом всегда спрос больше и нужно покупать билеты заранее.

Пенсионерка Ирина Криштомполь призналась, что пользоваться системой онлайн-покупкой билетов она не умеет, поэтому вынуждена ходить в кассу.

"Сейчас молодые – они по интернету, а у меня интернета нет. Так месяц хожу, ищу", - признается пенсионерка Ирина Криштомполь.

На данный момент, система предлагает доехать до Геническа и Бердянска только с пересадкой. Через онлайн-систему можно купить два билета сразу.

Некоторые занимают очереди возле касс еще ночью, чтобы успеть купить билет, как только откроется предварительная продажа за 45 суток до отправления.

"Выехали из дома в два часа, в половине третьего были здесь. Знакомая пару дней стояла в очереди, пришла в четыре, и она была 13-я, билетов не хватило", - пояснила Алина Шмигельска из Ровно.

Она рассказала, что из Ровно в Одессу 4 августа поездом добраться невозможно, а билеты до других населенных пунктов рядом с морем также отсутствуют. Есть вариант с пересадкой во Львове.

Украинцы рассказывают, что приобрести билет через интернет тоже не всегда удается.

"На сегодняшний день за 44 суток можно приобрести на поезд только один билетик. Вчера я пытался купить, но приложение выдает ошибку", - рассказал Анатолий Волосюк.

Кроме того, многие жалуются на то, что не удается купить сразу билеты в оба конца, так как их еще не продают и нужно ждать, когда начнется продажа. И гарантий того, что их хватит на всех – нет.

"Если я их не возьму, придется сдать эти билеты и остаться ни с чем", - признаются пассажиры.

Железнодорожники считают, что проблема в дешевизне билетов, так как проезд поездом может позволить себе каждый житель Украины.

"Кто везет – того и бьют. На самом деле "Укрзализныця" – это перевозчик номер один на сегодняшний день в Украине. Поймите, что если пиковый день, то нет билетов ни на один вид транспорта", - говорит и.о. директора департамента пассажирских перевозок в дальнем следовании Александр Красноштан.

Видео: Дефицит билетов (ТСН)

Кстати, пассажиры возмущены услугами "Укрзализныци".

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