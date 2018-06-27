Справи допомагають забути війну: ветеран АТО після повернення з фронту створив равликову ферму

Знайома показала йому своїх домашніх равликів і запропонувала їх розводити

В Україні постійно лунають розмови про важку адаптацію ветеранів АТО до мирного життя, Тим не менше є такі бійці, які, повернувшись із фронту, зуміли організувати власну успішну справу. Про це передає ipress.ua.

Так, ветеран АТО Костянтин Касіч влаштував під Києвом власну ферму равликів.

Боєць пішов на фронт добровольцем. У 2014 році пройшов гарячі точки Донбасу: околиці Маріуполя, Старобешево, Міусінськ, Комсомольск, Савур-Могилу, Степанівку, Семенівку, Дмитрівку. Воював у складі 3 батальйону 72 бригади.

Фото: Костя Касіч (facebook.com/ravlikelf)

Чоловік розповідає, що раніше займався іншим бізнесом, який був орієнтований на РФ, але після початку війни він відмовився від співпраці з росіянами.

Знайома Кості показала своїх домашніх равликів і запропонувала їх розводити.

"Ти думаєш, я щось розумів в тих равликах коли починав? Інформацію черпав з інтернету, бо люди, які цим займаються в Україні складно йдуть на контакт. Реальних ферм по всій Україні штук 10. Але я не знаю, хто крім мене їх переробляє. Равликовий бізнес для України явище нове, яке розвивається. Саме ця ніша не зайнята. Але люди хочуть заробити одразу і багато. Без урахування витрат на відкриття ТОВ, отримання дозволів, я витратив 20 тисяч гривень. Це на стадо равликів і їхнє харчування", - розповідає боєць.

Фото: facebook.com/ravlikelf

Чоловік зізнається, що йому дуже допомогли задатки бізнесмена і розуміння того, що будь-яку, не тільки абсолютно нову для себе справу, потрібно починати з розуміння, що вона потрібна і до неї лежить душа. Так і виникла ферма "Равлик Ельф".

"За півтора-два роки равлик доростає до такого, з якого можна готувати страви. Кажуть, що це бізнес для ледачих, але це не вірне висловлювання. Як у будь-якій справі, потрібно приділяти увагу і вкладати душу. Так, іноді хочеться взяти каністру з бензином, і гори воно все синім полум’ям, але мені подобається ця робота. Равликів треба годувати, перебирати, пересаджувати, чистити – це не легке заняття. Роботи навколо них вистачає, та в цьому і кайф", - відзначив він.

Костя зізнається, що справи допомагають йому забути війну.

За його словами, на фермі проводять майстер-класи з приготування равликів, показують вольєри та проводять екскурсії, загалом платні, але знижки діють для учасників війни з Росією на Донбасі, дружини і діти загиблих бійців можуть відвідати ферму безкоштовно.

Раніше повідомлялося, що в мережі розповіли зворушливу історію про ветерана АТО, який втратив на війні ногу, але зміг успішно реабілітуватися, як фізично, так і морально.

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