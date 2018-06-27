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Дела помогают забыть войну: ветеран АТО после возвращения с фронта создал улиточную ферму

STYLERLIFE        27.06.2018 - 11:06
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Знакомая показала ему своих домашних улиток и предложила их разводить

В Украине постоянно звучат разговоры про тяжелую адаптацию ветеранов АТО к мирной жизни, Тем не менее есть такие бойцы, которые, вернувшись с фронта, сумели организовать собственное успешное дело. Об этом передает ipress.ua.

Так, ветеран АТО Константин Касич устроил под Киевом собственную ферму улиток.

Боец ушел на фронт добровольцем. В 2014 году прошел горячие точки Донбасса: окрестности Мариуполя, Старобешево, Комсомольск, Саур-Могилу, Степановку, Семеновку, Дмитровку. Воевал в составе 3 батальона 72 бригады.

Фото: Костя Касич (facebook.com/ravlikelf)

Мужчина рассказывает, что до ранее занимался другим бизнесом, который был ориентирован на РФ, но после начала войны он отказался от сотрудничества с россиянами.

Знакомая Косте показала своих домашних улиток и предложила их разводить.

"Ты думаешь, я что-то понимал в тех улитках когда начинал? Информацию черпал из интернета, потому что люди, которые этим занимаются в Украине сложно идут на контакт. Реальных ферм по всей Украине штук 10. Но я не знаю, кто кроме меня их перерабатывает. Улиточный бизнес для Украины явление новое, развивающееся. Именно эта ниша не занята. Но люди хотят заработать сразу и много. Без учета затрат на открытие ООО, получение разрешений, я потратил 20 тысяч гривен. Это на стадо улиток и их питание", - рассказывает боец.

Фото: facebook.com/ravlikelf

Мужчина признается, что ему очень помогли задатки бизнесмена и понимание того, что любую, не только совершенно новое для себя дело, нужно начинать с понимания, что она нужна и к нему лежит душа. Так и возникла ферма "Улитка Эльф".

"За полтора-два года улитка дорастает до такого, с которого можно готовить блюда. Говорят, что это бизнес для ленивых, но это не верное высказывание. Как в любом деле, нужно уделять внимание и вкладывать душу. Да, иногда хочется взять канистру с бензином, и гори оно все синим пламенем, но мне нравится эта работа. Улиток надо кормить, перебирать, пересаживать, чистить – это не легкое занятие. Работы вокруг них хватает, но в этом и кайф", - отметил он.

Костя признается, что дела помогают ему забыть войну.

По его словам, на ферме проводят мастер-классы по приготовлению улиток, показывают вольеры и проводят экскурсии, в общем платные, но скидки действуют для участников войны с Россией на Донбассе, жены и дети погибших бойцов могут посетить ферму бесплатно.

Ранее сообщалось, что в сети рассказали трогательную историю о ветеране АТО, который потерял на войне ногу, но смог успешно реабилитироваться, как физически, так и морально.

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Теги: ветераны АТО, бизнес
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