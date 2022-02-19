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Цей несподіваний доступний засіб допоможе відбілити зуби вдома: ви здивуєтеся результату

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Субота 19 лютого 2022 21:42
Цей несподіваний доступний засіб допоможе відбілити зуби вдома: ви здивуєтеся результату Фото: Відбілити зуби безпечно можна вдома (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Білосніжна посмішка без відвідування стоматолога та агресивних засобів для відбілювання - мрія кожного. Але чи можна це реалізувати на практиці?

Зробити зуби білішими та не допустити утворення зубного каменю допоможе несподіваний засіб - кокосова олія, пише The Sun.

Це засіб ефективний і, що важливо, безпечний. А знайти його можна в найближчому супермаркеті. Крім того, багато хто вже використовує кокосову олію для приготування їжі, тому пляшечка продукту може затесатися і на кухні.

Насправді нічого нового в практиці чистити зуби кокосовою олією немає. Цей традиційний індійський народний метод, відомий як полоскання маслом або oil pulling, здавна застосовувався для гігієни порожнини рота.

Експерти запевняють, що кокосова олія здатна зробити вас володарем або володаркою білосніжної посмішки.

Полоскання олією допоможе видалити з порожнини рота бактерії, які з часом можуть перетворитися в зубний наліт і надавати зубам жовтизну. Вся річ у тому, що продукт багатий лауриновою кислотою, яка вбиває бактерії. Крім того, олія має приємний смак і післясмак.

Як відбілити зуби за допомогою кокосової олії

Візьміть одну столову ложку кокосової олії. Вона розтане в роті, а якщо не хочете чекати, то просто нагрійте потрібну кількість і використовуйте вже в рідкому вигляді.

Полощіть ротову порожнину протягом кількох хвилин. Рекомендується сплюнути залишки олії у відро для сміття, адже на відкритому повітрі вона затвердіє і може засмітити труби, якщо ви зробите це над раковиною або умивальником.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про простий метод швидко заснути.

Також ми писали, яка поза під час сну, на думку вчених, допоможе запобігти розвиток важкої хвороби.

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