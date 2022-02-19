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Это неожиданное доступное средство поможет отбелить зубы дома: вы удивитесь результату

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Суббота 19 февраля 2022 21:42
Это неожиданное доступное средство поможет отбелить зубы дома: вы удивитесь результату Фото: Отбелить зубы безопасно можно дома (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Белоснежная улыбка без посещения стоматолога и агрессивных средств для отбеливания - мечта каждого. Но можно ли это реализовать на практике?

Сделать зубы белее и не допустить образование зубного камня поможет неожиданное средство – кокосовое масло, пишет The Sun.

Это средство эффективное и, что важно, безопасное. А найти его можно в ближайшем супермаркете. Кроме того, многие уже используют кокосовое масло для приготовления пищи, поэтому бутылочка продукта может затесаться и на кухне.

На самом деле ничего нового в практике чистить зубы кокосовым маслом нет. Этот традиционный индийский народный метод, известный как полоскание маслом или oil pulling, издавна применялся для гигиены полости рта.

Эксперты уверяют, что кокосовое масло способно сделать вас обладателем или обладательницей белоснежной улыбки.

Полоскание маслом поможет удалить из полости рта бактерии, которые со временем могут превратиться в зубной налет и придавать зубам желтизну. Все дело в том, что продукт богат лауриновой кислотой, которая убивает бактерии. Кроме того, масло имеет приятный вкус и послевкусие.

Как отбелить зубы с помощью кокосового масла

Возьмите одну столовою ложку кокосового масла. Оно растает во рту, а если не хотите ждать, то просто нагрейте нужное количество и используйте уже в жидком виде.

Полощите ротовую полость в течение пары минут. Рекомендуется сплюнуть остатки масла в мусорное ведро, ведь на открытом воздухе оно затвердеет и может засорить трубы, если вы сделаете это над раковиной или умывальником.

Напомним, что ранее мы рассказывали о простом методе быстро уснуть.

Также мы писали, какая поза во время сна, по мнению ученых, поможет предотвратить развитие тяжелой болезни.

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