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Готуйте парасольки: українцям розповіли про погоду 24 жовтня

STYLERЖиття    23.10.2018 - 16:30
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У четвер 24 жовтня в Києві пройдуть дощі, вночі ймовірний мокрий сніг, вітер посилиться

У середу, 24 жовтня, по всій території України очікуються дощі, а в західних областях ще й із мокрим снігом. Крім того, посилиться вітер - його швидкість сягатиме від 7 до 12 метрів на секунду (напрямок північно-східний). Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру.

На Півночі нашої країни денна температура становитиме від +5 до +7 градусів, а у нічний час доби стовпчик термометра коливатиметься від +4 до +6 градусів.

Східні області очікує від +10 до +14 градусів вдень та від +6 до +9 градусів вночі.

Південні області, а також Крим, в денний час прогріються до +15 градусів, а в нічний час температура становитиме від +7 до +9 градусів.

Готуйте парасольки: українцям розповіли про погоду 24 жовтня

Готуйте парасольки: українцям розповіли про погоду 24 жовтняПрогноз погоди на 24 жовтня (meteo.gov.ua)

На Заході України вдень буде від +4 до +7 градусів, а вночі - від +3 до +7 градусів.

У центральних областях очікується від +5 до +9 градусів, вдень від +4 до +7 градусів вночі.

У четвер 24 жовтня в Києві пройдуть дощі, вночі ймовірний мокрий сніг, вітер посилиться. Денна температура повітря коливатиметься від +5 +7 градусів, а вночі - від +1 до +4 градусів.

Готуйте парасольки: українцям розповіли про погоду 24 жовтняІлюстративне фото (pixabay.com)

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Наталка Діденко попередила українців, що атмосферний фронт, який насувається на Україну, несе з собою істотне похолодання і навіть мокрий сніг.

Нагадаємо, що тиждень з 22 - 28 жовтня стане в Україні перехідний від зрілої осені до прийдешньої зими, а похолодання поступово буде посилюватися.

Також ми писали про те, що синоптики розповіли українцям, якої погоди чекати у листопаді.

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Відео: РБК-Україна

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