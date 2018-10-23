Готовьте зонты: украинцам рассказали о погоде 24 октября

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В четверг 24 октября в Киеве пройдут дожди, ночью вероятен мокрый снег, ветер усилится

В среду, 24 октября, по всей территории Украины ожидаются дожди, а в западных областях еще и с мокрым снегом. Кроме того, усилится ветер - его скорость будет достигать от 7 до 12 метров в секунду (направление северо-восточное). Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

На Севере нашей страны дневная температура будет составлять от +5 до +7 градусов, а в ночное время суток столбик термометра будет колебаться от +4 до +6 градусов.

Восточные области ожидает от +10 до +14 градусов днем и от +6 до +9 градусов ночью.

Южные области, а также Крым, в дневное время прогреются до +15 градусов, а в ночное время температура составит от +7 до +9 градусов.

Прогноз погоды на 24 октября (meteo.gov.ua)

На Западе Украины днем будет от +4 до +7 градусов, а ночью - от +3 до +7 градусов.

В центральных областях ожидается от +5 до +9 градусов днем и от +4 до +7 градусов ночью.

В четверг 24 октября в Киеве пройдут дожди, ночью вероятен мокрый снег, ветер усилится. Днем температура воздуха будет колебаться от +5 +7 градусов, а ночью - от +1 до +4 градусов.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев, что атмосферный фронт, который надвигается на Украину, несет с собой существенное похолодание и даже мокрый снег.

Напомним, что неделя с 22 - 28 октября станет в Украине переходной от зрелой осени к грядущей зиме, а похолодание постепенно будет усиливаться.

Также мы писали о том, что синоптики рассказали украинцам, какой погоды ждать в ноябре.

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Видео: РБК-Украина