У Харківській області завершують ремонт 170-річної музшколи (фото: kharkivoda.gov.ua)

Золочівську музичну школу відремонтували за рахунок Харківської ОДА

170-річному будинку Золочівської музшколи в Харківській області завершують реконструкцію. Про це повідомляє прес-служба ОДА.

Зараз будівельники реставрують фасад і проводять внутрішні роботи.

"Будівля музичної школи в Золочеві зведена 170 років тому. Вона була дуже занедбана. І батьки, й вихователі, й діти дуже чекали, коли в них з’явиться сучасна «музикалка». Ми відгукнулися на пропозиції громади, і нам вдалося не тільки зберегти цю будівлю, а й зробити сучасну музичну школу", - зазначає голова ХОДА Юлія Світлична.

Ще восени 2017 роки займатися в будівлі музичної школи дітям було просто небезпечно.

"Покрівля була наполовину згоріла, сходи на другий поверх – завузькі (80 см – ще й під дуже гострим кутом). Була відсутня система вентиляції, пожежного захисту. Усі перекриття були дерев'яні та наполовину згнилі", - описує стан будівлі до початку відновлення директор компанії-генпідрядника ТОВ "Спецпроектмонтаж" Наталія Гишко.

Для реконструкції школи залучили кошти бюджетів усіх рівнів: державного, обласного, районного та місцевого. За неповні два роки, що минули з початку реконструкції, старовинну будівлю посилили, створивши 3 монолітні пояси. Тут замінили покрівлю, зробили вентиляцію в усіх приміщеннях. Зараз будівельники одночасно працюють над фасадом будівлі та всередині, де створюють концертну залу з професійною акустикою й звукоізольовані класи.

"Було прийняте рішення робити класи з використанням спеціальних звукоізоляційних матеріалів. Цей ефект підсилюємо подвійним шаром гіпсокартону. Це дасть можливість дітям займатися в кабінетах, не заважаючи один одному", - зазначає Наталія Гишко.

Після завершення робіт учні отримають ще і додаткову сцену для проведення заходів під відкритим небом. Територію навколо школи також приведуть в порядок.

Повернення в стіни рідної "музикалки" зараз чекають близько 130 учнів.

"У Золочівській музичній школі працюють класи баяну, фортепіано, домри, гітари. У 2019 році відкрився клас бандури. До реконструкції в школі навчалося 80 дітей, зараз їх кількість збільшилася до 130. Заняття відбуваються поки що в приміщенні Будинку культури. І діти, і їх батьки дуже чекають на відкриття", - розповідає в. о. завідуючою сектором культури Золочівської РДА Яніна Завадська.

За інформацією Юлії Світличної, запрацює оновлена школа вже восени цього року.

"Діти нарешті дочекаються кращих умов для того, щоб займатися музикою. Окрім музичних класів, плануємо відкрити тут ще й театральну школу для того, щоб діти могли розвивати свої таланти", - повідомила керівник Харківської ОДА.

В Харківській області завершують ремонт 170-річної музшколи

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