Ви не маєте права тут жити: кримчанка розповіла про життя в окупації

Моторошне життя в окупованому Криму (Колаж РБК-Україна)

Жителька окупованого Криму зізналася, що її змушували оформити російський паспорт

Мешканка Криму зателефонувала на пряму лінію "Крим.Реалії" і розповіла, як її примушували оформити російський паспорт. Запис розмови розмістили на сторінці "Крим.Реалії" в Twitter.

На пряму лінію зателефонувала мешканка окупованого Криму Антоніна, яка розповіла, що після того, як вона відмовилася оформляти російські документи – її практично позбавили всього. Жінка вже п'ять років живе з українським паспортом.

"Я не відмовлялася від російського громадянства, я взагалі не стала зв'язуватися з російською системою. Коли у нас почали видавати російські паспорти, в нашому паспортному столі консультант з Москви, юрист, пояснив мені, що без російських документів нікуди. Я йому кажу: "А якщо я не хочу міняти громадянство?" Тоді він мені відповів: "Ви не маєте права тут жити. Або берете паспорт, або вид на проживання, або берете міграційну карту"", - розповіла мешканка Криму.

Окупована Ялта (pixabay.com)

Вона пояснила, що не стала отримувати російській паспорт, і не стала оформляти собі вид на проживання або міграційну карту, так як не хоче мати з окупантами нічого спільного.

"Нічого, щоб бути поза законом. Нічого. Не знаю, чи я живу, чи доживаю. РФ вважає мене своїм громадянином, але недостатньо громадянином. Я не можу звернутися в поліклініку, лягти в лікарню без російського паспорта. Тут я взагалі-то ніхто і прав у мене немає жодних. Ні людських, ні прав громадянина. Зовсім нічого", - резюмувала жінка.

А ось такий дзвінок з Криму вчинив нам у прямий ефір #РадиоКрымРеалии. Послухайте. Реалії без російського паспорта у Криму pic.twitter.com/DShYMKzun6 — Крим.Реалії@krymrealii) 3 квітня 2019 р.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генерал висловив думку про загрозу масштабного вторгнення Росії.

А також ми розповідали про те, що в окупованому Криму назріває екологічна катастрофа.