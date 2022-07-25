Які помідори в жодному разі не можна консервувати і чому

Дачний сезон поступово наближається до кінця, тому городники збирають урожай і роблять заготовки на зиму. Однак слід бути пильними, адже деякі овочі можуть серйозно нашкодити здоров'ю.

Мало хто знає, але не усі помідори можна консервувати. У чому причина - читайте нижче .

Що небезпечного у деяких помідорах

Відомо, що помідори не можна залишати на гілках - зірвати потрібно всі плоди, навіть якщо вони залишилися зеленими. Разом з тим саме в зелених помідорах фіксується високий вміст небезпечних для організму речовин.

Так, в зеленому плоді міститься досить багато соланіну - ця отруйна речовина може завдати відчутного удару по здоров'ю людини. Щоб отримати серйозне отруєння, досить з'їсти п'ять-шість плодів.

До того ж незрілий помідор "багатий" томатином. Ця речовина менш шкідлива для людини, проте якщо об'їстися зеленими помідорами, до отруєння соланіном додасться отрута томатин.

Важливо пам'ятати, що не всі нестиглі томати потрібно викидати на смітник. Зокрема, якщо помідори за розмірами і формою виглядають, як стиглі, такі овочі можна консервувати або залишити на дозрівання.

Також томат, який почав червоніти нешкідливий для здоров'я.

З зеленого помідора можна прибрати шкідливі речовини. Овочі досить кілька разів обдати окропом. Також плоди можна вимочити в сольовому розчині протягом декількох годин.

Які помідори можна консервувати

Людина сама може легко визначити найкращі сорти помідорів для консервації, опираючись на прості вимоги до плодів: