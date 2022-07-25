Какие помидоры ни в коем случае нельзя консервировать и почему
Дачный сезон постепенно близится к концу, поэтому огородники собирают урожай и делают заготовки на зиму. Однако следует быть бдительными, ведь некоторые овощи могут серьезно навредить здоровью.
Мало кто знает, но не все помидоры можно консервировать. В чем причина - читайте ниже.
Что опасного в некоторых помидорах
Известно, что помидоры нельзя оставлять на ветках - сорвать нужно все плоды, даже если они остались зелеными. Вместе с тем именно в зеленых помидорах фиксируется высокое содержание опасных для организма веществ.
Так, в зеленом плоде содержится достаточно много соланина - это ядовитое вещество может нанести ощутимый удар по здоровью человека. Чтобы получить серьезное отравление, достаточно съесть пять-шесть плодов.
К тому же незрелый помидор "богат" томатином. Это вещество менее вредно для человека, однако если объесться зелеными помидорами, к отравлению соланином добавится яд томатин.
Важно помнить, что не все неспелые томаты нужно выбрасывать на помойку. В частности, если помидоры по размерам и форме выглядят, как спелые, такие овощи можно консервировать или оставить на созревание.
Томат, который начал краснеть безвреден для здоровья.
С зеленого помидора можно убрать вредные вещества. Овощи достаточно несколько раз обдать кипятком. Также плоды можно вымочить в солевом растворе в течение нескольких часов.
Какие помидоры можно консервировать
Человек сам может легко определить лучшие сорта помидоров для консервации, опираясь на простые требования к плодам:
- выращенные одновременно и желательно на одной грядке;
- плоды цельные, без видимых повреждений;
- плоды должны хорошо держать форму;
- небольшой размер, чтобы не возникало трудностей при погружении томатов в банку и при их извлечении.
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