Какие помидоры ни в коем случае нельзя консервировать и почему

Дачный сезон постепенно близится к концу, поэтому огородники собирают урожай и делают заготовки на зиму. Однако следует быть бдительными, ведь некоторые овощи могут серьезно навредить здоровью.

Мало кто знает, но не все помидоры можно консервировать. В чем причина - читайте ниже .

Что опасного в некоторых помидорах

Известно, что помидоры нельзя оставлять на ветках - сорвать нужно все плоды, даже если они остались зелеными. Вместе с тем именно в зеленых помидорах фиксируется высокое содержание опасных для организма веществ.

Так, в зеленом плоде содержится достаточно много соланина - это ядовитое вещество может нанести ощутимый удар по здоровью человека. Чтобы получить серьезное отравление, достаточно съесть пять-шесть плодов.

К тому же незрелый помидор "богат" томатином. Это вещество менее вредно для человека, однако если объесться зелеными помидорами, к отравлению соланином добавится яд томатин.

Важно помнить, что не все неспелые томаты нужно выбрасывать на помойку. В частности, если помидоры по размерам и форме выглядят, как спелые, такие овощи можно консервировать или оставить на созревание.

Томат, который начал краснеть безвреден для здоровья.

С зеленого помидора можно убрать вредные вещества. Овощи достаточно несколько раз обдать кипятком. Также плоды можно вымочить в солевом растворе в течение нескольких часов.

Какие помидоры можно консервировать

Человек сам может легко определить лучшие сорта помидоров для консервации, опираясь на простые требования к плодам: