Цей спосіб допоможе зберегти помідори надовго свіжими
Всім відомо, що помідори, як і авокадо дуже швидко псуються.
У виданні Express поділилися корисним лайфхаком, як зберегти ці овочі вдома надовго свіжими.
Зберігання помідорів будинку багато в чому залежить від того, яка погода на вулиці, пояснюють експерти.
Як зберігати вдома помідори
Якщо на вулиці жарко, як зараз, то помідори краще зберігати в холодильнику, тому що, якщо ви не плануєте їсти їх відразу, вони дуже швидко перезріють і зіпсуються.
"Якщо на вулиці трохи прохолодніше, тримайте їх у вазі з фруктами. Це гарантує, що вони будуть найсмачнішими, бо зберігання їх в холодильнику зупиняє дозрівання і впливає на смак і аромат", - повідомили експерти.
Деякі фрукти й овочі можуть виділяти газ етилен, в результаті чого помідори дозрівають швидше.
"Як правило, банани, яблука, манго й авокадо слід тримати подалі від помідорів, щоб вони не перезріли", - порадила експерт Софі.
Пам'ятайте, що помідори самі виробляють деяку кількість етилену.
Тому їх потрібно тримати окремо від інших продуктів, чутливих до етилену, таких як свіжі трави, огірки й спаржа, щоб не зіпсувати і їх.
Як помідорам швидше дозріти вдома
Але є і ситуації, коли ви купили трохи незрілі овочі, і їм потрібно дозріти.
"Щоб помідори дозріли швидше, покладіть їх в паперовий пакет разом з бананом", - порекомендував один з відомих британських кухарів.
Всього півдня і ваші овочі дозріють.
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