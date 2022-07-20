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Цей спосіб допоможе зберегти помідори надовго свіжими

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Середа 20 липня 2022 10:21
Цей спосіб допоможе зберегти помідори надовго свіжими Фото: помідори вдома можуть залишатися свіжими (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Всім відомо, що помідори, як і авокадо дуже швидко псуються.

У виданні Express поділилися корисним лайфхаком, як зберегти ці овочі вдома надовго свіжими.

Зберігання помідорів будинку багато в чому залежить від того, яка погода на вулиці, пояснюють експерти.

Як зберігати вдома помідори

Якщо на вулиці жарко, як зараз, то помідори краще зберігати в холодильнику, тому що, якщо ви не плануєте їсти їх відразу, вони дуже швидко перезріють і зіпсуються.

"Якщо на вулиці трохи прохолодніше, тримайте їх у вазі з фруктами. Це гарантує, що вони будуть найсмачнішими, бо зберігання їх в холодильнику зупиняє дозрівання і впливає на смак і аромат", - повідомили експерти.

Деякі фрукти й овочі можуть виділяти газ етилен, в результаті чого помідори дозрівають швидше.

"Як правило, банани, яблука, манго й авокадо слід тримати подалі від помідорів, щоб вони не перезріли", - порадила експерт Софі.

Пам'ятайте, що помідори самі виробляють деяку кількість етилену.

Тому їх потрібно тримати окремо від інших продуктів, чутливих до етилену, таких як свіжі трави, огірки й спаржа, щоб не зіпсувати і їх.

Як помідорам швидше дозріти вдома

Але є і ситуації, коли ви купили трохи незрілі овочі, і їм потрібно дозріти.

"Щоб помідори дозріли швидше, покладіть їх в паперовий пакет разом з бананом", - порекомендував один з відомих британських кухарів.

Всього півдня і ваші овочі дозріють.

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