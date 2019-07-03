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У Києві кандидата в нардепи звільнили з роботи через підтримку Зеленського

STYLERЖиття    03.07.2019 - 09:37
У Києві кандидата в нардепи звільнили з роботи через підтримку Зеленського
Олександр Порядіна (фото: stopcor.org)

Олександр Порядіна підтримав Володимира Зеленського і був звільнений з посади директора КП "Обрій"

У Києві незаконно звільнений з посади директора КП "Обрій" Олександр Порядіна, який на виборах в Раду 2019 балотується на 97 мажоритарному окрузі столиці. Це рішення було одноосібно прийнято першим заступником голови Київської обласної ради Тетяною Семеновою. Про це повідомляє "СтопКор".

Відповідно до законодавства, кандидат у депутати під час виборчого процесу не може бути звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу ( ст. 76. ч. 2 Закону України "Про вибори народних депутатів України"). Окрім того, призначення Порядіна на посаду було колективним рішенням ради, а звільнила його Семенова самостійно.

На думку Порядіна, поштовхом до звільнення могли стати розбіжності в політичних поглядах.

"Уся ця війна розпочалась через те, що в своїй передвиборній програмі я висловив позицію на підтримку Володимира Зеленського - що підтримую його в ряді законопроектів. Пані Семенова проти цього. Вона з БПП і це зовсім друга позиція, яка з моєю розходиться. Це результат тиску з її сторони на мене, як на кандидата. Вона попередила, а я не зняв свою кандидатуру", - розповів він.

У Києві кандидата в нардепи звільнили з роботи через підтримку Зеленського

Олександра Порядіна звільнили з роботи за підтримку Зеленського (фото: stopcor.org)

2 липня на підприємстві з’явився незаконнопризначений в. о. голови Максим Гаєвий в супроводі "тітушок" - молодиків спортивної статури. На місце подій була викликана поліція.  Правоохоронці взяли покази обох сторін та підтвердили факт незаконності звільнення керівника КП "Обрій" з посади. Поліцейські вилучили у "тітушок" балаклави, газові балончики, ножі та військову уніформу.

 

Обидві сторони викликали поліцію (фото: stopcor.org)

Раніше ми розповідали про те, хто піде у Верховну раду по мажоритарці в Києві.

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