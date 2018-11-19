Львівські студенти поскаржилися на експлуатацію праці та хабарництво

Колаж РБК-Україна

Керівник навчального закладу розповів у відповідь свою історію

Студенти Львівського міжрегіонального училища залізничного транспорту повідомили, що керівництво навчального закладу експлуатує їх працю і вимагає хабарі за заліки. Про це розповідає ТСН.

Студенти анонімно розповіли, що їх змушують розвантажувати фури з книгами, в тому числі і по ночах, бетонувати стовпи, встановлювати їх і натягувати паркан. Крім того, вони укладають плитку.

"Учні під час виробничого навчання, які повинні займатися в майстернях училища і вивчати на практиці роботу залізничного транспорту, вчитися виготовляти деталі і інше за вказівкою директора, виконувати роботу на території училища. Учні згідно з розкладом, мають виробниче навчання в середньому 3 дні в тиждень, тобто на теорію всього 2 дні на тиждень. Є діти, у яких серйозні проблеми зі здоров'ям, для яких така робота протипоказана, але їх все одно змушують працювати. Неодноразово, посеред ночі будять і забирають кілька людей на відвантаження фури, яка повністю забита книжками", - розповів студент.

Він повідомив, що зараз студентів змушують укладати плитку на дорозі і майданчику. А ще їх в будь-яку погоду відправляють розчищати територію від снігу, колоти лід, посипати територію сіллю і піском.

"Один з учнів отримав виробничу травму, і цей факт намагалися згладити. Зараз студенти займаються викладанням плитки. Виробниче навчання з 8.30 до 14:00 години, але нерідко буває таке, що діти працюють з 8:30 до 17:00, щоб заробити відгул", - розповів учень.

Також студент розповів, що з учнів вимагають гроші за здачу іспитів і вимагають внески протягом року, нібито на поліпшення приміщення. Але за фактом у студентів – жахливі гуртожитки і скрізь цвіль.

"Незважаючи на те, що кожен учень добровільно-примусово при вступі в училище переводить на його рахунок по 700 гривень, і в процесі навчання неодноразово в добровільній формі також вимагають поповнювати рахунки. Всім здається підозрілим, адже в цьому училищі навчається близько 500 дітей, і кожен переводить ці суми на рахунок, незважаючи ні на що, гуртожиток в жахливому стані, двері не закриваються, вогкість, брудні туалети, тепла вода тільки в підвалі в душі, який у цвілі, директор при цьому їздить на дорогому позашляховику", - стверджує студент.

Він зазначив, що будь-залік зі спецпредметів тягне в середньому 100 гривень. За ці гроші можна розраховувати на 10 балів. В тиждень на оплату заліків у студентів сягає 300-400 гривень.

"Для кого-то це копійки, а для когось великі гроші. В середньому в місяць потрібно витратити 1500 гривень", - додав він.

Керівник навчального закладу Ігор Матвєєв відкидає всі звинувачення і вважає, що до даного наклепу причетна одна з викладачок училища.

"Я скажу, що це не більш як наклеп, який не має під собою ніякої підстави. Ніякої експлуатації праці неповнолітніх немає. Вже одне повідомлення було на Facebook. Це - Мацура Надія Олексіївна, наш викладач технічного креслення, людина на тому спеціалізується, постійно займається наклепами, брехнею, перекручуваннями, зокрема, в цій ситуації, 25 років вже цим займається", - розповів директор училища.

Він зазначив, що усіма будівельними роботами займаються технічні та інженерні фахівці, а студентів запрошували попрацювати у вільний від навчання час за бажанням.

"Якщо ми чим і займалися, щоб поліпшити стан матеріально-технічної бази, - це стосувалося ремонту на першому поверсі. Повністю зробили ремонт силами столярів, сантехніків, електриків. Якщо десь і використовували працю учнів - тільки за їх бажанням і тільки в позаурочний час, якщо потрібно було щось підмести, або зараз, наприклад, висадили двісті ялинок. Я не вважаю, що облагородження території - це експлуатація дитячої праці", - зазначив Матвєєв.

Він підтвердив, що студенти училища допомагали при розвантаженні фур з книгами, але розповів, що вони робили це добровільно і це не важка праця.

"Якщо і доводиться коли-небудь ці підручники допомогти розвантажити, якщо у департаменту немає таких потужностей (а фактично зараз таких немає), ми вийшли на студентів, які проживають у гуртожитку, ті, хто бажав, допомагали після уроків. Там пакети невеликі, 10 підручників в пакеті - це 3-4 кг. Вони охоче це роблять, їм навіть подобається", - зазначив директор.

Відповів Ігор Матвєєв також і на звинувачення в хабарах. Він повідомив, що це неможливо, так як більшість студентів з бідних сімей.

"І мови не може бути. По-перше, у нас 490-учнів, з них 411 проживає в гуртожитку, 90% - з малозабезпечених сімей. Ці діти чекають на стипендію, як на манну небесну, а деякі взагалі на цю стипендію живе, тому що батьки не можуть дозволити забезпечувати сім'ю, і вони не завжди їздять додому, бо не мають за що купити квиток", - зазначив директор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що студенти Донецького медуніверситету підняли бунтчерез погану якість освіти.

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Відео: РБК-Україна