Львовские студенты пожаловались на эксплуатацию труда и взяточничество

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Руководитель учебного заведения рассказал в ответ свою историю

Студенты Львовского межрегионального училища железнодорожного транспорта сообщили, что руководство учебного заведения эксплуатирует их труд и требует взятки за зачеты. Об этом рассказывает ТСН.

Студенты анонимно рассказали, что их заставляют разгружать фуры с книгами, в том числе и по ночам, бетонировать столбы, устанавливать их и натягивать забор. Кроме того, они укладывают плитку.

"Учащиеся во время производственного обучения, которые должны заниматься в мастерских училища и изучать на практике работу железнодорожного транспорта, учиться изготавливать детали и прочее по указанию директора, выполнять работу на территории училища. Ученики согласно расписанию, имеют производственное обучение в среднем 3 дня в неделю, то есть на теорию всего 2 дня в неделю. Есть дети, у которых серьезные проблемы со здоровьем, для которых такая работа противопоказана, но их все равно заставляют работать. Неоднократно, посреди ночи будят и забирают несколько человек на отгрузку фуры, которая полностью забита книгами", - рассказал студент.

Он сообщил, что сейчас студентов заставляют укладывать плитку на дороге и площадке. А еще их в любую погоду отправляют расчищать территорию от снега, колоть лед, посыпать территорию солью и песком.

"Один из учеников получил производственную травму, и этот факт пытались сгладить. Сейчас студенты занимаются выкладыванием плитки. Производственное обучение с 8.30 до 14:00 часов, но нередко бывает такое, что дети работают с 8:30 до 17:00, чтобы заработать отгул", - рассказал ученик.

Также студент рассказал, что с учеников требуют деньги за сдачу экзаменов и требуют взносы в течении года, якобы на улучшение помещения. Но по факту у студентов – ужасные общежития и везде плесень.

"Несмотря на то, что каждый ученик добровольно-принудительно при поступлении в училище переводит на его счет по 700 гривен, и в процессе обучения неоднократно в добровольной форме также требуют пополнять счета. Всем кажется подозрительным, ведь в этом училище учится около 500 детей, и каждый переводит эти суммы на счет, несмотря ни на что, общежитие в ужасном состоянии, двери не закрываются, сырость, туалеты грязные, теплая вода только в подвале в душе, который в плесени, директор при этом ездит на дорогом внедорожнике", - утверждает студент.

Он отметил, что любой зачет по спецпредмету тянет в среднем 100 гривен. За эти деньги можно рассчитывать на 10 баллов. В неделю на оплату зачетов у студентов уходит 300-400 гривен.

"Для кого-то это копейки, а для кого-то большие деньги. В среднем в месяц нужно потратить 1500 гривен", - добавил он.

Руководитель учебного заведения Игорь Матвеев отвергает все обвинения и считает, что к данной клевета причастна одна из преподавательниц училища.

"Я скажу, что это не более как клевета, которая не имеет под собой никакого основания. Никакой эксплуатации труда несовершеннолетних нет. Уже одно сообщение было на Facebook. Это - Мацура Надежда Алексеевна, наш преподаватель технического черчения, человек на том специализируется, постоянно занимается клеветой, ложью, передергиваниями, в частности, в этой ситуации, 25 лет уже этим занимается", - рассказал директор училища.

Он отметил, что всеми строительными работами занимаются технические и инженерные специалисты, а студентов приглашали поработать в свободное от учебы время по желанию.

"Если мы чем и занимались, чтобы улучшить состояние материально-технической базы, - это касалось ремонта на первом этаже. Полностью сделали ремонт силами столяров, сантехников, электриков. Если где-то и использовали труд учащихся - только по их желанию и только во внеурочное время, если нужно было что-то подмести, или сейчас, например, высадили двести елок. Я не считаю, что облагораживание территории - это эксплуатация детского труда", - отметил Матвеев.

Он подтвердил, что студенты училища помогали при разгрузке фур с книгами, но рассказал, что они делали это добровольно и это не тяжелый труд.

"Если и приходится когда-либо эти учебники помочь разгрузить, если у департамента нет таких мощностей (а сейчас фактически таких и нет), мы вышли на студентов, проживающих в общежитии, те, кто желал, помогали после уроков. Там пакеты небольшие, 10 учебников в пакете - это 3-4 кг. Они охотно это делают, им даже нравится", - отметил директор.

Ответил Игорь Матвеев и на обвинение во взятках. Он сообщил, что это невозможно, так как большинство студентов – из бедных семей.

"И речи не может быть. Во-первых, у нас 490 учащихся, из них 411 проживает в общежитии, 90% - из малообеспеченных семей. Эти дети ждут на стипендию, как на манну небесную, а некоторые вообще на эту стипендию живет, потому что родители не могут позволить обеспечивать семью, и они не всегда домой ездят, потому что не имеют на что купить билет", - отметил директор.

Напомним, ранее мы писали о том, что студенты Донецкого медуниверситета подняли бунт из-за плохого качества образования.

А также рассказывали о том, что антиправительственные протесты устроили студенты в 70 городах Италии.

Видео: РБК-Украина