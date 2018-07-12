Чи можна вийти заміж через сайт знайомств: психолог розкрив правду про онлайн-відносини

Колаж РБК-Україна

Експерт поділився думкою про те, як жінці знайти потенційного чоловіка в інтернеті

Вийти заміж через сайт знайомств неможливо, зате цілком реально познайомитися там з майбутнім чоловіком. Експерт у психології відносин Ярослав Самойлов пояснив у коментарі для Styler, чому багатьох жінок і чоловіків так приваблюють знайомства в інтернеті.

Ярослав нагадав, що аудиторію сайтів знайомств, які спрямовані на створення серйозних стосунків і шлюбу, на 30% становлять чоловіки, решта - жінки.

Фото: Ярослав Самойлов (прес-служба)

"З цих 30% відразу відкидаємо:

Любителів відносин на одну ніч

90% говорять про це на початку листування, але є 10% неочевидних онлайн-пікаперів, які запросять на побачення, спокусять і більше ніколи не передзвонять.

Інтернет-героїв

Буде писати тобі вдень і вночі. Гарний склад, грандіозні наміри, але на побачення чомусь не кличе.

Професійних залицяльників

Квіти, таксі до будинку і море компліментів. І без драми не обійдеться. Точно так само він веде себе з іншими і не довше двох тижнів.

Одружених, яким можна

Тут все стандартно: він - дивовижний чоловік, але нещасливий у шлюбі, дружина постійно пиляє, та й не живуть вони вже разом. Або у них "вільні стосунки".

Ще є збоченці, нав'язливі чоловіки і багато інших персонажів. Я знаю, вони траплялися тим, хто вже реєструвався на сайтах знайомств, але це не привід видалити свою анкету. Перерахованих вище типажів в інтернеті вистачає, але адже і в реальному житті їх дуже багато", - розповів експерт.

За словами Самойлова, сайти відвідують понад 5 мільйонів чоловіків по всьому світу, і навіть якщо довелося б відсікти 99%, кількість "нормальних" залишилася б дуже високою.

"Відкрию невеликий секрет: цілеспрямованим і успішним чоловікам елементарно не вистачає часу для знайомств і особисте життя. Тому вони часто реєструються на сайтах знайомств, так швидше", - поділився експерт.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Також Ярослав Самойлов порадив жінкам, як поставити на свою анкету "фільтр", щоб залучати саме гідних чоловіків.

"Я склав коротку інструкцію.

Крок 1: заповнення анкети

Як допомогти гідним чоловікам зрозуміти, що ти - та сама жінка?

1. Став собі правильні питання

Перед заповненням запитай себе - який посил я хочу донести до своєї анкетою? Яку жінку хоче знайти чоловік, якого я шукаю? Можеш уявити його образ, як він гортає сайт і ковзає очима по твоїй анкеті. Його зачепило?

Завжди питай себе: як чоловікові, дивлячись на твою анкету, зрозуміти - ось ця жінка, швидше за все, гідна, у нас може щось вийти.

Не треба при цьому намагатися бути кимось іншим. Не пропонуй чоловікові те, що потрібне йому, та не те, чим ти є насправді. Замість цього розвивайся і збільшуй реальну себе до того образу, який ти малюєш.

2. Вибери 4 фото

Це повинні бути якісні професійні фотографії, на яких ти виглядаєш красиво, жіночно і позитивно.

Вищий пілотаж - виставити фото, де ти займаєшся улюбленою справою, хобі. Фото на коні, в горах, у подорожі, у фортепіано, з собакою. Дай чоловікові якомога більше інформації про свої захоплення.

Не потрібно викладати занадто мало або занадто багато фотографій. Оптимально - 4.

Не потрібно викладати фото з дитиною. Чоловік не шукає, кому стати батьком, він шукає жінку для життя. Наявність дітей визначте у спеціальній рубриці.

Не потрібно вибирати занадто відверті фото. Сексуальними фото з пляжу ти однозначно привернеш увагу. Але не далі, ніж до найближчої ліжку.

Не потрібно виставляти фотографії, на яких тебе погано видно - коли ти у величезних окулярах або виглядаєш маленькою цяткою на тлі гір.

3. Розкажи про себе

На сайті тисячі анкет і обрати людину, яка тобі підходить не тільки зовні, дуже складно. Спрости чоловікові вибір та допоможи зрозуміти, яка ти є і чим ти живеш.

Прочитавши про тебе, у чоловіка повинно скластися про тебе певне враження. Тому тон, яким ти пишеш, важливий так само, як і сам текст.

Будь позитивною і чесною. Розкажи:

про свої жіночі якості;

чим ти захоплюєшся;

що для тебе важливо у відносинах;

які в тебе цінності і пріоритети.

Цікава закономірність була виявлена при аналізі статистики жіночих оголошень: набагато більше переглядів відгуків отримували тексти, де говорилося, що відбуваються пошуки "для серйозних відносин".

Не потрібно розхвалювати себе.

Не потрібно розписувати про свою кар'єру, проекти, клієнтів і ділові досягнення.

4. Розкажи про те, кого ти шукаєш

Тут буває дві крайності - або жінка не пише взагалі нічого, або виставляє купу вимог. Іноді жінка пише про те, чого вона НЕ сприймає. "Ніщеброди, одружені, невдахи - лісом". Ок, а чого ти ХОЧЕШ?

Потрібно писати коротко і по суті. Це має бути щире звернення, з якого чоловікові повинно бути зрозуміло, які чоловіки тебе приваблюють і які якості тобі імпонують. Формат - “Я буду рада зустрічі з таким чоловіком. Мене приваблюють такі якості. Я думаю, разом нам буде добре".

Не потрібно писати вимоги до чоловіка - тільки побажання. Не потрібно виставляти цитати з інтернету в дусі "яким повинен бути справжній чоловік".

Тепер, коли ти заповнила анкету, подивися на неї ще раз з позиції пункту 1. Чоловік твоєї мрії зверне увагу на таку жінку? Якщо так, анкета готова. Йдемо далі.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Крок 2: вияви ініціативу

Часи, коли дівчата стояли в сторонці і шарпали хусточки, давно пройшли. Тепер у тебе є можливість шукати гідного чоловіка самостійно. Пам'ятай - у гідних мало часу. Найчастіше вони просто відповідають, коли їм пишуть. А жінок на сайтах в 2 з половиною рази більше, теж пам'ятаєш? Тому - пиши! Якщо бачиш, що чоловік підходить тобі, напиши йому кілька слів. Найкраще запитати у нього про щось, що стосується його анкети - це отримає більший відгук, тому що це не банально і особистісно: він зрозуміє, що ти не шлеш "привіт, як справи?" всім підряд через ctrl+C - ctrl+V.

Щоб посилити відчуття того, що чоловік для тебе особливий, назви його по імені. Не просто "привіт", а "привіт, Вова", або "привіт, Саша". Питання і смайлик. Не потрібно слати величезна лист. Не потрібно відсилати лише смайлики чи тільки привітання. Це закрита репліка. Не потрібно намагатися бути неймовірно оригінальною або відразу ставити занадто глибокі, абстрактні або філософські питання.

Крок 3: листування

Будь собою, намагайся бути позитивною і не розповідай про колишніх, особливо погане. Захоплюйся чоловіком. Я не закликаю включити наївну дівчину і бути поступливим котиком. Просто не соромся підкреслювати його достоїнства та чоловічі якості. Якщо він відмінний професіонал у своїй сфері, наприклад, юрист, стоматолог, підприємець, творець IT-проекту, успішний блогер - чому б не сказати про це?

Не потрібно засиджуватися в нескінченних листуванні. Цілком можливо, при зустрічі буде "не те". Навіщо тобі розчарування і витрачений час? Тому використовуй такі сайти за призначенням - це сайт знайомств, значить, там потрібно знайомитися з чоловіком. Мета - побачення, перехід на наступний етап відносин. Абсолютно нормально домовитися про побачення навіть після 10 хвилин спілкування.

Крок 4: побачення

Ви зустрілися. Я не буду детально зупинятися на цьому. Нагадаю ключові моменти:

Розповідай про те, що тобі щиро цікаво. Захоплені жінки з сяючими очима дуже привабливі; техніка "два вуха і один рот": питай і слухай, говори менше; не можна: радити, хвалитися, мудрувати і багато говорити про роботу.

Топ-5 ресурсів для знайомств з продовженням:

1. Tinder

В основному використовують в пошуках випадкового сексу. На території СНД знайдуться чоловіки, які шукають тут відносини серйозніші. Але, наприклад, в Штатах на це розраховувати не потрібно. Головний принцип Тіндера "зустрілися-розбіглися".

2. Mamba

Один з найпопулярніших ресурсів в СНД і не тільки. Величезний вибір дає, стільки ж можливостей. Так, тут можна знайти чоловіка для серйозних стосунків. Щоб відсіяти потенційно непотрібних кандидатів сумлінно заповни анкету. Пиши про все: інтереси, захоплення, настрій. Один нюанс - не пиши про уподобання в сексі, ці дані приведуть до твоєї анкеті любителів одноразового сексу.

3. Fdating

Міжнародний сайт знайомств із застарілим інтерфейсом, але дуже великим вибором. Будь-яка країна, будь-який регіон, релігія - якщо навчишся користуватися пошуком, можеш сміливо писати першої.

В основному чоловічий контингент налаштований тут дуже серйозно, а чоловіки готові приїхати і познайомитися. Ще частіше кличуть у гості.

Не забувай про реальність. Ти теж можеш знайти чоловіка на сайті знайомств, але при цьому він може жити в сусідній квартирі. Вимикай комп'ютер і вирушай на прогулянку – можливо, там ти зустрінеш ту людину, яку шукаєш у мережі.

"Я рекомендую використовувати відразу кілька способів знайомств - бізнес-ланчі, вихід у світ, анкети на сайтах знайомств. І всі одночасно", - підсумував експерт.

Раніше Ярослав Самойлов висловив свою думку про те, чи можливі справжні стосунки на реаліті-шоу.

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