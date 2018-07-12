Можно ли выйти замуж через сайт знакомств: психолог раскрыл правду об онлайн-отношениях

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Эксперт поделился мнением о том, как женщине найти потенциального мужа в интернете

Выйти замуж через сайт знакомств невозможно, зато вполне реально познакомиться там с будущим мужем. Эксперт в психологии отношений Ярослав Самойлов объяснил в комментарии для Styler, почему многих женщин и мужчин так привлекают знакомства в интернете.

Ярослав напомнил, что аудиторию сайтов знакомств, которые направлены на создание серьезных отношений и брака, на 30% составляют мужчины, остальные - женщины.

Фото: Ярослав Самойлов (пресс-служба)

"Из этих 30% сразу отсекаем:

Любителей отношений на одну ночь

90% говорят об этом в начале переписки, но есть 10% неочевидных онлайн-пикаперов, которые пригласят на свидание, соблазнят и больше никогда не перезвонят.

Интернет-героев

Будет писать тебе днем и ночью. Красивый слог, грандиозные намерения, но на свидание почему-то не зовет.

Профессиональных ухаживателей

Цветы, такси до дома и море комплиментов. И без драмы не обойдется. Точно так же он ведет себя с остальными и не дольше двух недель.

Женатиков, которым можно

Тут все стандартно: он - удивительный мужчина, но несчастлив в браке, жена постоянно пилит, да и не живут они уже вместе. Или у них “свободные отношения”.

Еще есть извращенцы, навязчивые мужчины и много других персонажей. Я знаю, они попадались тем, кто уже регистрировался на сайтах знакомств, но это не повод удалять свою анкету. Вышеперечисленных типажей в интернете хватает, но ведь и в реальной жизни их очень много", - рассказал эксперт.

По словам Самойлова, сайты посещают свыше 5 миллионов мужчин по всему миру, и даже если пришлось бы отсечь 99%, количество "нормальных" осталось бы очень высоким.

"Открою небольшой секрет: целеустремленным и успешным мужчинам элементарно не хватает времени для знакомств и личной жизни. Поэтому они часто регистрируются на сайтах знакомств, так быстрее", - поделился эксперт.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Также Ярослав Самойлов посоветовал женщинам, как поставить на свою анкету "фильтр", чтобы привлекать именно достойных мужчин.

"Я составил краткую инструкцию.

Шаг 1: заполнение анкеты

Как помочь достойным мужчинам понять, что ты - та самая женщина?

1. Ставь себе правильные вопросы

Перед заполнением спроси себя - какой посыл я хочу донести своей анкетой? Какую женщину хочет найти мужчина, которого я ищу? Можешь представить его образ, как он листает сайт и скользит глазами по твоей анкете. Его зацепило?

Всегда спрашивай себя: как мужчине, глядя на твою анкету, понять - вот эта женщина, скорее всего, достойная, у нас может что-то получиться.

Не нужно при этом стараться быть кем-то другим. Не предлагай мужчине то, что нужно ему, и не то, чем ты являешься на самом деле. Вместо этого развивайся и приближай реальную себя к тому образу, который ты рисуешь.

2. Выбери 4 фото

Это должны быть качественные профессиональные фотографии, на которых ты выглядишь красиво, женственно и позитивно.

Высший пилотаж - выставить фото, где ты занимаешься любимым делом, хобби. Фото на лошади, в горах, в путешествии, у фортепиано, с собакой. Дай мужчине как можно больше информации о своих увлечениях.

Не нужно выкладывать слишком мало или слишком много фотографий. Оптимально - 4.

Не нужно выкладывать фото с ребенком. Мужчина не ищет, кому стать отцом, он ищет женщину для жизни. Наличие детей обозначь в специальной рубрике.

Не нужно выбирать слишком откровенные фото. Сексуальными фото с пляжа ты однозначно привлечешь внимание. Но не дальше, чем до ближайшей постели.

Не нужно выставлять фотографии, на которых тебя плохо видно - когда ты в огромных очках или вырисовываешься маленьким пятнышком на фоне гор.

3. Расскажи о себе

На сайте тысячи анкет, и выбрать человека, который тебе подходит не только внешне, очень сложно. Упрости мужчине выбор и помоги понять, какая ты и чем ты живешь.

Прочитав о тебе, у мужчины должно сложиться о тебе определенное впечатление. Поэтому тон, которым ты пишешь, важен так же, как и сам текст.

Будь позитивной и честной. Расскажи:

о своих женских качествах;

чем ты увлекаешься;

что для тебя важно в отношениях;

какие у тебя ценности и приоритеты.

Интересная закономерность была обнаружена при анализе статистики женских объявлений: гораздо больше просмотров и откликов получали тексты, где говорилось, что поиски происходят "для серьезных отношений".

Не нужно расхваливать себя.

Не нужно расписывать о своей карьере, проектах, клиентах и деловых достижениях.

4. Расскажи о том, кого ты ищешь

Здесь бывает две крайности - либо женщина не пишет вообще ничего, либо выставляет кучу требований. Иногда женщина пишет о том, чего она НЕ приемлет. “Нищеброды, женатики, неудачники - лесом”. Ок, а чего ты ХОЧЕШЬ?

Писать нужно коротко и по существу. Это должно быть искреннее обращение, из которого мужчине должно быть понятно, какие мужчины тебя привлекают и какие качества тебе импонируют. Формат - “Я буду рада встрече с таким-то мужчиной. Меня привлекают такие качества. Я думаю, вместе нам будет хорошо”.

Не нужно писать требования к мужчине - только пожелания. Не нужно выставлять цитаты из интернета в духе “какой должен быть настоящий мужчина”.

Теперь, когда ты заполнила анкету, посмотри на нее еще раз с позиции пункта 1. Мужчина твоей мечты обратит внимание на такую женщину? Если да, анкета готова. Идем дальше.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Шаг 2: прояви инициативу

Времена, когда девочки стояли в сторонке и теребили платочки, давно прошли. Теперь у тебя есть возможность искать достойного мужчину самостоятельно. Помни - у достойных мало времени. Чаще всего они просто отвечают, когда им пишут. А женщин на сайтах в 2 с половиной раза больше, тоже помнишь? Поэтому - пиши! Если видишь, что мужчина подходит тебе, напиши ему пару слов. Лучше всего спросить у него о чем-то, что касается его анкеты - это получит больший отклик, потому что это не банально и личностно: он поймет, что ты не шлешь “привет, как дела?” всем подряд через ctrl+C - ctrl+V.

Чтобы усилить чувство того, что мужчина для тебя особенный, назови его по имени. Не просто “привет”, а “привет, Вова”, или “привет, Саша”. Вопрос и смайлик. Не нужно слать огромное письмо. Не нужно отсылать только смайлики или только приветствие. Это закрытая реплика. Не нужно пытаться быть невероятно оригинальной или сходу ставить слишком глубокие, абстрактные или философские вопросы.

Шаг 3: переписка

Будь собой, старайся быть позитивной и не рассказывай про бывших, особенно плохое. Восхищайся мужчиной. Я не призываю включить наивную хлопательницу ресницами и быть покладистым котиком. Просто не стесняйся подчеркивать его достоинства и мужские качества. Если он отличный профессионал в своей сфере, например, юрист, стоматолог, предприниматель, создатель IT-проекта, успешный блогер - почему бы не сказать об этом?

Не нужно засиживаться в бесконечных переписках. Вполне возможно, при встрече будет “не то”. Зачем тебе разочарование и потраченное время? Поэтому используй такие сайты по назначению - это сайт знакомств, значит, там нужно знакомиться с мужчиной. Цель - свидание, переход на следующий этап отношений. Совершенно нормально договориться о свидании даже после 10 минут общения.

Шаг 4: свидание

Вы встретились. Я не буду подробно останавливаться на этом. Напомню ключевые моменты:

Рассказывай о том, что тебе искренне интересно. Увлеченные женщины с сияющими глазами очень привлекательны; техника “два уха и один рот”: спрашивай и слушай, говори меньше; нельзя: советовать, хвастаться, умничать и много говорить о работе.

Топ-5 ресурсов для знакомств с продолжением:

1. Tinder

В основном используют в поисках случайного секса. На территории СНГ найдутся мужчины, которые ищут здесь отношения посерьезнее. Но, например, в Штатах на это даже рассчитывать не нужно. Главный принцип Тиндера “встретились-разбежались”.

2. Mamba

Один из самых популярных ресурсов в СНГ и не только. Огромный выбор дает, столько же возможностей. Да, здесь можно найти мужчину для серьезных отношений. Чтобы отсеять потенциально ненужных кандидатов добросовестно заполни анкету. Пиши обо всем: интересы, увлечения, настроения. Один нюанс - не пиши о предпочтениях в сексе, эти данные приведут к твоей анкете любителей одноразового секса.

3. Fdating

Международный сайт знакомств с устаревшим интерфейсом, но очень большим выбором. Любая страна, любой регион, религия - если научишься пользоваться поиском, можешь смело писать первой.

В основном мужской контингент настроен здесь очень серьезно, а мужчины готовы приехать и познакомиться. Еще чаще зовут в гости.

Не забывай про реальность. Ты тоже можешь найти мужчину на сайте знакомств, но при этом он может жить в соседней квартире. Выключай компьютер и отправляйся на прогулку – возможно, там ты встретишь того человека, которого ищешь в сети.

"Я рекомендую использовать сразу несколько способов знакомств - бизнес-ланчи, выход в свет, анкеты на сайтах знакомств. И все одновременно", - подытожил эксперт.

Ранее Ярослав Самойлов высказал свое мнение о том, возможны ли настоящие отношения на реалити-шоу.

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