"Ми і є держава": Юсупова пояснила, навіщо допомагати армії та бійцям

Фото: волонтер Юсупова і бійці (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Вона зазначила, що фінансова підтримка бійців - це саме мінімальне, що ми можемо зробити для країни

Український волонтер Наталя Юсупова пояснила, навіщо волонтери допомагають української армії і пораненим військовим, а також розповіла про роль держави у допомозі бійцям. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Волонтер дала відповідь на поширений у суспільстві питання: навіщо потрібні волонтери, якщо є держава.

"За рахунок держави робляться складні операції, проходять реабілітацію, виплачуються великі суми за поранення і багато іншого. У порівнянні з 2014-15 роками, коли в госпіталь купувалося все, починаючи з пластин, ліків, продуктів і закінчуючи елементарним постільною білизною, багато чого змінилося", - пише Юсупова.

За її словами, зараз бійці в основному забезпечені всім.

"Нам завжди потрібно 2 найменування знеболюючого, ну буває потрібно щось терміново, чого немає в госпіталі, тоді швидко знаходимо, а так поранені всім забезпечені. Ми купуємо тільки найнеобхідніше, попити, поїсти, овочі, фрукти. Звичайно, є проблеми, але ми намагаємося їх вирішувати", - зазначила Наталія.

Вона підкреслює, що "ми всі і є держава". Волонтер закликала допомагати військовим, адже те, що ми можемо зробити для них, набагато менше жертви, яку вони принесли заради нашої свободи.

Те, що ми допомагаємо нашим воїнам, це в порівнянні з їх обов'язком країні, така маленька подяка за їх віддані життя і здоров'я. Ні за які гроші не повернеш життя і відірвані руки і ноги. Ви їх не посилали? Їх не треба нікуди посилати, прийшла біда, чоловіки пішли на війну, це генофонд нашої нації і кожен повинен це розуміти", - підсумувала вона.

Скріншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Раніше Юсупова гостро висловилася про моральні цінності та корупції при ДТП в Україні.

Також Наталія Юсупова згадала, як почала займатися волонтерством (фото).

Ще вона закликала допомогти бійцям у київському госпіталі.

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