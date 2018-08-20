"Мы и есть государство": Юсупова объяснила, зачем помогать армии и бойцам

Фото: волонтер Юсупова и бойцы (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Она отметила, что финансовая поддержка бойцов - это самое минимальное, что мы можем сделать для страны

Украинский волонтер Наталья Юсупова объяснила, зачем волонтеры помогают украинской армии и раненым военным, а также рассказала о роли государства в помощи бойцам. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Волонтер дала ответ на распространенный в обществе вопрос: зачем нужны волонтеры, если есть государство.

"За счет государства делаются сложнейшие операции, проходят реабилитации, выплачиваются большие суммы за ранения и многое другое. В сравнении с 2014-15 годами, когда в госпиталь покупалось все, начиная с пластин, лекарств, продуктов и заканчивая элементарным постельным бельем, многое изменилось", - пишет Юсупова.

По ее словам, сейчас бойцы в основном всем обеспечены.

"Нам всегда нужно 2 наименования обезболивающего, ну бывает нужно что-то срочно, чего нет в госпитале, тогда быстро находим, а так раненые всем обеспечены. Мы покупаем только самое необходимое, попить, перекусить, овощи, фрукты. Конечно есть проблемы, но мы стараемся их решать", - отметила Наталья.

Она подчеркивает, что "мы все и есть государство". Волонтер призвала помогать военным, ведь то, что мы можем сдеалать для них, намного меньшей жертвы, которую они принесли ради нашей свободы.

То, что мы помогаем нашим воинам, это в сравнении с их долгом стране, такая маленькая благодарность за их отданные жизни и здоровье. Ни за какие деньги не вернешь жизнь и оторванные руки и ноги. Вы их не посылали? Их не надо никуда посылать, пришла беда, мужчины пошли на войну, это генофонд нашей нации и каждый должен это понимать", - подытожила она.

Скриншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Ранее Юсупова остро высказалась о моральных ценностях и коррупции при ДТП в Украине.

Также Наталья Юсупова вспомнила, как начала заниматься волонтерством (фото).

Еще она призвала помочь бойцам в киевском госпитале.

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