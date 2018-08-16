"Почався бардак": українці скаржаться на пересувні поштові відділення

Колаж РБК-Україна

Пілотний проект "Укрпошти" викликав обурення селян

Пілотний проект "Укрпошти" щодо впровадження пересувних поштових відділень замість стаціонарного відділення в селах, який запустили в Чернігівській області, викликав обурення місцевих жителів. Про це передає "Сьогодні".

Старі люди скаржаться, що тепер стали отримувати пенсії з запізненням. Не подобаються нововведення і любителям свіжої преси. Люди вважають, що виписувати газети тепер неактуально, адже вони будуть приходити із запізненням.

"Почався бардак. Раніше я отримував пенсію вчасно, а тепер - із затримкою у шість днів. Раніше передплачував п'ять газет, а тепер буду одну. Тому що після того, як не залишиться стаціонарної пошти, доставка буде під сумнівом, а платити невідомо за що немає бажання", - скаржиться пенсіонер Ростислав Маклюк з села Дубровне Чернігівської області.

Місцеві додають, що в селі ніхто не знає графіка роботи пересувної пошти.

"Я приїхав на пошту купити газету, а купити нічого, не привезли жодної газети. Ми що тут, у далекому селі, не люди?" - обурений інший пенсіонер Дубровного.

Чернігівські ЗМІ попереджають, що ця проблема може мати більш серйозні наслідки, ніж здається на перший погляд.

"В Україні ось-ось зникне аналогове ТБ, а в прикордонній Чернігівської області, яку частково покриває російський телесигнал з його пропагандою, як ніде важливо поширення українських газет", - кажуть вони.

Голова Спілки журналістів України Сергій Томіленко взагалі заявив, що такі дії несуть загрозу державній безпеці нашої країни.

"Зараз ми бачимо згубні зміни для інформаційного, газетного простору. Це призведе до скорочення читацької аудиторії і загрози інформаційній безпеці країни", - вважає він.

У свою чергу чернігівської облдирекції "Укрпошти" обіцяють усунути всі недоліки.

Раніше в Києві "Укрпошта" на ходу втратила посилки і поїхала далі (фото).

Також у мережі показали, як належить "Укрпошта" до листів своїх клієнтів.

Ще ми писали, що "Укрпошта" випустить марку з Кузьмою Скрябіним до його ювілею.

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