"Начался бардак": украинцы жалуются на передвижные почтовые отделения

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Пилотный проект "Укрпочты" вызвал негодование селян

Пилотный проект "Укрпочты" по внедрению передвижных почтовых отделений вместо стационарного отделения в селах, который запустили в Черниговской области, вызвал возмущение местных жителей. Об этом передает "Сегодня".

Старики жалуются, что теперь стали получать пенсии с опозданием. Не нравятся нововведение и любителям свежей прессы. Люди считают, что выписывать газеты теперь неактуально, ведь они будут приходить с опозданием.

"Начался бардак. Раньше я получал пенсию вовремя, а теперь - с задержкой в шесть дней. Раньше выписывал пять газет, а теперь буду одну. Потому что после того, как не останется стационарной почты, доставка будет под сомнением, а платить неизвестно за что нет желания", - жалуется пенсионер Ростислав Маклюк из села Дубровное Черниговской области.

Местные добавляют, что в селе никто не знает графика работы передвижной почты.

"Я приехал на почту купить газету, а купить нечего, не привезли ни одной газеты. Мы что здесь, в далеком селе, не люди?" - возмущен другой пенсионер Дубровного.

Черниговские СМИ предупреждают, что эта проблема может иметь более серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд.

"В Украине вот-вот исчезнет аналоговое ТВ, а в приграничной Черниговской области, которую частично покрывает российский телесигнал с его пропагандой, как нигде важно распространение украинских газет", - говорят они.

Глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко вообще заявил, что такие действия несут угрозу государственной безопасности нашей страны.

"Сейчас мы видим пагубные изменения для информационного, газетного пространства. Это приведет к сокращению читательской аудитории и угрозе информационной безопасности страны", - считает он.

В свою очередь черниговской облдирекции "Укрпочты" обещают устранить все недостатки.

Ранее в Киеве "Укрпочта" на ходу потеряла посылки и поехала дальше (фото).

Также в сети показали, как относится "Укрпочта" к письмам своих клиентов.

Еще мы писали, что "Укрпочта" выпустит марку с Кузьмой Скрябиным к его юбилею.

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