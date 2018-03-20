Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Треба вміти "крутитися": українець розповів про свій досвід життя в США

STYLERLIFE        20.03.2018 - 16:24
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

За його словами, Америка - країна для підприємливих, винахідливих людей

Тернополянин Дмитро Абдушин, який переїхав на постійне місце проживання у США, розповів про життя в Нью-Йорку. Про це передає poglyad.te.ua з посиланням на блогера Олега Балюка.

Дмитро Абдушин працював у Тернополі фотографом, але поїхав по туристичній візі у США, де й вирішив залишитися.

У будні Дмитро працює менеджером в одному з офісів Нью-Йорка, де отримує офіційну зарплатню, з якої сплачує податки. На вихідних додатково підзаробляє, фотографуючи. Він веде блог в Instagram, де публікує свої арт-роботи з коротким описом — так зазвичай роблять американські митці.

"Якщо ви, будучи ще в Україні, не знаходите можливості в місяць заробляти від 500$ і більше, то в Америці вам робити нічого. Америка - країна для підприємливих, винахідливих людей, які вміють "крутитися". Якщо не маєш документів в США, у доступі є від 5 до 10 вакансій — мити посуд, прибирати, працювати на будівництві. Можна і в ресторанному бізнесі влаштуватися, але треба знати англійську мову. Тому для початку треба мати або запас грошей, або бути винахідливим у заробітку. Я з 17 років постійно працював у різних сферах, тому мені було значно легше адаптуватися в чужій країні. Треба розуміти, що  тут ніхто нікого не чекає. Ніхто з вишитим рушником не зустріне і не скаже "О, привіт, Миколо, давай щось робити! ". Скоріше всього, вас зустріне такий же Микола, який до того ж спробує обдурити", - вважає тернополянин.

За його словами, Нью-Йорк – "це не Америка, а країна в країні, велика агломерація, наче Ноїв ковчег, де "кожного – по парі" і, водночас, це Вавилонська вежа – тут є представники майже всіх народів світу".

Хлопець говорить що мріє про власне житло в Нью-Йорку, а в Україну повертатися навіть не планує.

Нагадаємо, що в мережі показали стан траси Львів-Ужгород.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Як поляки ставляться до українців: стали відомі шокуючі результати опитування "Ми голуби миру": український артист розповів про лицемірство росіян в США
Теги: США, украинцы за рубежом
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top