"Треба вміти "крутитися": українець розповів про свій досвід життя в США

За його словами, Америка - країна для підприємливих, винахідливих людей

Тернополянин Дмитро Абдушин, який переїхав на постійне місце проживання у США, розповів про життя в Нью-Йорку. Про це передає poglyad.te.ua з посиланням на блогера Олега Балюка.

Дмитро Абдушин працював у Тернополі фотографом, але поїхав по туристичній візі у США, де й вирішив залишитися.

У будні Дмитро працює менеджером в одному з офісів Нью-Йорка, де отримує офіційну зарплатню, з якої сплачує податки. На вихідних додатково підзаробляє, фотографуючи. Він веде блог в Instagram, де публікує свої арт-роботи з коротким описом — так зазвичай роблять американські митці.

"Якщо ви, будучи ще в Україні, не знаходите можливості в місяць заробляти від 500$ і більше, то в Америці вам робити нічого. Америка - країна для підприємливих, винахідливих людей, які вміють "крутитися". Якщо не маєш документів в США, у доступі є від 5 до 10 вакансій — мити посуд, прибирати, працювати на будівництві. Можна і в ресторанному бізнесі влаштуватися, але треба знати англійську мову. Тому для початку треба мати або запас грошей, або бути винахідливим у заробітку. Я з 17 років постійно працював у різних сферах, тому мені було значно легше адаптуватися в чужій країні. Треба розуміти, що тут ніхто нікого не чекає. Ніхто з вишитим рушником не зустріне і не скаже "О, привіт, Миколо, давай щось робити! ". Скоріше всього, вас зустріне такий же Микола, який до того ж спробує обдурити", - вважає тернополянин.

За його словами, Нью-Йорк – "це не Америка, а країна в країні, велика агломерація, наче Ноїв ковчег, де "кожного – по парі" і, водночас, це Вавилонська вежа – тут є представники майже всіх народів світу".

Хлопець говорить що мріє про власне житло в Нью-Йорку, а в Україну повертатися навіть не планує.

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