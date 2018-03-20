"Надо уметь "вертеться": украинец рассказал о своем опыте жизни в США

По его словам, Америка - страна для предприимчивых, изобретательных людей

Тернопольчанин Дмитрий Абдушин, который переехал на постоянное место жительства в США, рассказал о жизни в Нью-Йорке. Об этом передает poglyad.te.ua со ссылкой на блогера Олега Балюка.

Дмитрий Абдушин работал в Тернополе фотографом, но уехал по туристической визе в США, где и решил остаться.

В будние дни Дмитрий работает менеджером в одном из офисов Нью-Йорка, где получает официальную зарплату, с которой платит налоги. На выходных дополнительно подрабатывает, фотографируя. Он ведет блог в Instagram, где публикует свои арт-работы с кратким описанием — так обычно делают американские художники.

"Если вы, будучи еще в Украине, не находите возможности в месяц зарабатывать от 500$ и больше, то в Америке вам делать нечего. Америка - страна для предприимчивых, изобретательных людей, которые умеют "вертеться". Если не имеешь документов в США, в доступе есть от 5 до 10 вакансий — мыть посуду, убирать, работать на строительстве. Можно и в ресторанном бизнесе устроиться, но надо знать английский язык. Поэтому для начала надо иметь либо запас денег, или быть изобретательным в заработке. Я с 17 лет постоянно работал в разных сферах, поэтому мне было значительно легче адаптироваться в чужой стране. Надо понимать, что здесь никто никого не ждет. Никто с вышитым полотенцем не встретит и не скажет "О, привет, Николай, давай что-то делать! ". Скорее всего, вас встретит такой же Николай, который к тому же попытается обмануть", - считает житель Тернополя.

По его словам, Нью-Йорк – "это не Америка, а страна в стране, большая агломерация, словно Ноев ковчег, где "каждому – по паре" и, одновременно, это Вавилонская башня – здесь есть представители почти всех народов мира".

Парень говорит что мечтает о собственном жилье в Нью-Йорке, а в Украину возвращаться даже не планирует.

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