Національний рекорд: під Львовом за день висадили цілий ліс дерев

Під Львовом висадили рекордну кількість дерев (колаж РБК-Україна)

Під Львовом висадили понад 77 тисяч саджанців дерев

Під Львовом висадили рекордну кількість дерев. Національний рекорд був встановлений 6 квітня. На те, щоб посадити 77 тисяч дерев потрібно було 8 годин і більше 500 волонтерів. Про це повідомляє у Facebook фотограф Руслан Хомишин, а також одна з учасниць акції Юлія Хомчин.

За словами фотографа, дерева висаджувалися у 11 локаціях в околицях міста. У акції взяли участь понад 500 волонтерів. Досягнення активістів зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.

"В 11 локаціях в околицях Львова понад 500 меценатів за сприяння та ініціативи Ігоря Дуліна і партнерів посадили 77 000+ дерев за 8 годин, цим самим встановили національний рекорд України!!!" – зазначив він.

Під Львовом висадили рекордна кількість дерев (фото: facebook.com/vodolij3101)

Своїми знімками також поділилася інша учасниця акції волонтерського руху "Добро.Дій".

"У цьому набагато більше користі. Сади ліс! Наш плюс планеті – 300 сотень", - розповіла Юлія Хомчин про свій внесок у висадку саджанців.

Під Львовом висадили рекордна кількість дерев (фото: facebook.com/lulu.dzyga)

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