Национальный рекорд: под Львовом за день высадили целый лес деревьев

Под Львовом высадили рекордное количество деревьев (коллаж РБК-Украина)

Под Львовом высадили более 77 тысяч сажанцев деревьев

Под Львовом высадили рекордное количество деревьев. Национальный рекорд был установлен 6 апреля. На то, чтобы посадить 77 тысяч деревьев потребовалось 8 часов и более 500 волонтеров. Об этом сообщает в Facebook фотограф Руслан Хомишин, а также одна из участниц акции Юлия Хомчин.

По словам фотографа, деревья высаживались в 11 локациях в окрестностях города. В акции приняли участие более 500 волонтеров. Достижение активистов зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.

"В 11 локациях в окрестностях Львова более 500 меценатов при содействии и инициативе Игоря Дулина и партнеров посадили 77 000+ деревьев за 8 часов, этим самым установили национальный рекорд Украины!!!" – отметил он.

Под Львовом высадили рекордное количество деревьев (фото: facebook.com/vodolij3101)

Своими снимками также поделилась другая участница акции волонтерского движения "Добро.Дій".

"В этом намного больше пользы. Сади лес! Наш плюс планете – 300 сотен", - рассказала Юлия Хомчин о своем вкладе в высадку сажанцев.

Под Львовом высадили рекордное количество деревьев (фото: facebook.com/lulu.dzyga)

Напомним, что ранее март вошел в десятку самых теплых в Киеве за историю наблюдений.

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